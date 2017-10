Com mistérios na escalação, Náutico enfrenta ABC em duelo dos lanternas da Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e será realizada no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, Pernambuco.

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Náutico e ABC irão se enfrentar em um jogo de desesperados. A partida, que terá o mando do Timbu, acontecerá no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, às 20h30 (Brasília), dessa sexta (20). O time potiguar, inclusive, sofreu uma das poucas vitórias do time alvirrubro fora de casa. A partida terá o gaúcho Daniel Nobre Bins no apito.

Na última partida pela Série B, o time alvirrubro saiu na frente duas vezes, mas acabou deixando a vitória escapar contra o CRB. Apesar disso, o Timbu espera contar com a força em casa, que tem sido a marca do time desde que Roberto Fernandes assumiu o comando da equipe. Se vencer e o Santa Cruz perder, o Náutico ainda ganhará uma posição.

Amargando por um bom tempo a lanterna da competição, o ABC conseguiu um bom resultado fora de casa, que se não muda muito a situação do time, dá um pouco de moral para o time pelo menos tentar um milagre. São 13 pontos de diferença para o Guarani, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Náutico precisa manter ascensão para se aproximar de saída do Z-4

Para o jogo contra o ABC, o técnico Roberto Fernandes ganhou mais um problema. O lateral-direito Sueliton, que vinha numa boa sequência como titular, foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento colateral lateral do joelho esquerdo. Segundo Francisco Couto, médico do Náutico, a lesão é extremamente rara.

“O joelho tem alguns ligamentos. E Sueliton rompeu um deles, que é o colateral lateral. É uma lesão raríssima, que atinge menos de 2% dos atletas. Está fora da partida”, explicou o médico.

Ainda de acordo com o médico, o tratamento desse caso costuma ser mais difícil, por isso não dá para precisar quanto tempo o jogador ficará de fora dos gramados, por existir a possibilidade de um jogador passar por uma cirurgia, além do condicionamento físico que terá que ser readquirido.

Já na tarde dessa quinta (19), o comandante alvirrubro fez questão de fazer mistério ao realizar o último trabalho visando o ABC, de portões fechados, mesmo ele afirmando que já tem o time definido em mente. Tudo isso porque seis jogadores voltam a ficar à disposição do técnico.

"A equipe está definida, mas não vou adiantar. Passei para os atletas que é preciso respeitar o ABC com a mesma seriedade que respeitamos Guarani, Boa Esporte e outros times que enfrentamos. Não vou ficar aqui sendo fanfarrão e adiantando a escalação, com discurso de já ganhou. Não tem nada disso", alertou o treinador.

Dico, que sentiu dores na coxa direita e foi tirado momentos antes de começar o jogo, fez exame e não foi constatada nenhuma lesão. Sendo assim, também está liberado para o jogo. Ávila, desfalque do time nas últimas três partidas volta para a lateral-esquerda no lugar do contestado Manoel.

Com isso, Fernandes deve escalar o time com: Jefferson; David, Aislan, Breno Calixto (Feliphe Gabriel) e Ávila; Amaral, Diego Miranda e Giovanni; Rafinha, Bruno Mota (Wiliam) e Dico.

Praticamente rebaixado, ABC quer terminar o ano com bons resultados

Depois do empate contra o Guarani, o terceiro na passagem de Itamar Schülle pelo comando do ABC, o técnico Itamar Schülle pediu demissão do time alvinegro. Sob o comando dele, o time só obteve uma vitória e quatro derrotas.

Como a situação do time está praticamente definida, a diretoria optou em não contratar nenhum técnico. Quem comandará o time à beira do campo nos últimos oito jogos, será o preparador físico Ranielle Ribeiro. Ele, inclusive, comandou o time em duas oportunidades no campeonato, sofrendo duas derrotas.

No último treino visando o Náutico, ele procurou trabalhar mais a parte física e realizou um rápido coletivo, para definir o time que entrará em campo em Caruaru. Nesse trabalho, ele não pôde contar com o goleiro Jota, o zagueiro Filipe, o volante Márcio Passos, o meia Chiclete e o atacante Adriano Pardal, que estão machucados e fora da partida.

Sendo assim, o ABC deve ir a campo com: Edson; Arez, Tonhão, Danrlei e Eltinho; Djavan, Felipe Guedes e Vitor Júnior; Berguinho, Matheus e Fessin.