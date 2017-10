Juventude e Náutico empatam sem gols em Caxias do Sul

INCIDENCIAS: Partida valida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, realizado no estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Em partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude recebeu o Náutico no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A partida foi bem abaixo da esperada, sem grandes lances de perigo ou iniciativas das duas equipes, sobretudo no primeiro tempo. A equipe pernambucana ainda poderia sair com a vitória, mas o gol de Dico foi anulado pela arbitragem.

Na próxima rodada, o Náutico enfrentará no dia 4 de novembro (sábado) ninguém menos que um de seus principais rivais, o Santa Cruz, que ocupa a 18ª colocação, uma a frente do rival local. O time coral também está na zona de rebaixamento para a Série C do Brasileirão e ainda jogará na rodada, no próximo sábado (28) diante do também ameaçado Luverdense, 17º colocado com 35 pontos e que está um ponto atrás do primeiro fora da zona do rebaixamento, que é o Figueirense.

O Juventude, que vem em uma sequência de cinco partidas, contando com a dessa terça (21) sem vitórias, ainda tem possibilidade de conquistar o acesso e que ocupa a oitava colocação, terá um difícil confronto no dia 3 de novembro (sexta) diante do atual terceiro colocado Ceará, que por sua vez joga na 32ª rodada diante do líder da Série B, o Internacional, no estádio Beira Rio em Porto Alegre.

Primeiro tempo sem emoção e nenhuma criatividade por parte das duas equipes

Os primeiros minutos foram ate animadores. O Náutico pressionava a saída de bola do Juventude e até se mostrava agressivo, precisando do resultado e jogando fora de casa, porém, não foi bem isso que se viu no restante da primeira etapa. Tanto Juventude como Náutico abusavam das ligações diretas, com diversos erros de passes, cruzamentos e que não criavam nenhuma situação clara de finalização a gol.

O único lance de perigo da primeira etapa veio dos visitantes. Bruno Collaço fez um ótimo cruzamento, encontrando Wallacer que chutou de primeira, por cima da meta defendida pelo goleiro Matheus, que foi apenas mero espectador, assim como o arqueiro Jefferson do Náutico. Um primeiro tempo que era digno de ser esquecido.

Gol anulado e futebol pouco vistoso no segundo tempo

Quem esperava que no segundo tempo o panorama fosse mudar, com um Juventude mais eficiente e um Náutico desperado pelo resultado, se enganou. Mais erros de passe, cruzamentos, por parte das duas equipes. No único lance de perigo, Dico tocou rasteiro e Rafinha marcou, porém, o gol foi anulado pelo árbitro Emerson de Almeida Ferreira, que alegou impedimento do atacante do Timbu.

As duas equipes precisavam da vitória, por seus diferentes objetivos. A partir dos 20 minutos, algumas situações mais contundentes de gol foram criadas, mas sem nenhuma eficiência. O último grande lance de perigo do jogo veio por parte de Renan Paulino, após rebote em jogada de escanteio, onde a bola ficou viva na grande área, sobrando para William que cabeceou e por fim, a bola sobraria para que o atacante que entrou na vaga de Diego Miranda, chutasse a gol para defesa tranquila de Matheus.