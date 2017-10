À beira do caos: Náutico depende de milagre para evitar queda à Série C

Alvirrubro pernambucano tenta não disputar Terceira Divisão pela segunda vez na história (Foto: Léo Lemos/Náutico)

O ano de 2016 do Náutico foi de altos e baixos, chegando na briga por uma das vagas na Série A na última rodada. Não conseguiu. Em 2017, a situação foi pior, pois terminou eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e caiu nas semifinais do Campeonato Pernambucano frente o rival Sport, assegurando classificação à fase preliminar do Nordestão na próxima temporada.

Na Série B do Campeonato Brasileiro, o momento complicado gerou desconfiança não apenas na torcida, mas também dentro de campo. A equipe demorou 11 rodadas para somar a primeira vitória, ao bater o ABC no Frasqueirão, em Natal. Foi justamente após o triunfo que teve a melhor sequência na competição, ficando três partidas sem perder, e há exatamente um turno.

Acumulando 28 pontos dos 96 disputados, distribuídos em sete êxitos, outros sete empates e incríveis 18 derrotas, além de ter o pior ataque, o Timbu depende de um verdadeiro milagre para evitar rebaixamento. Precisando vencer todos os seis jogos restantes na Segundona e ainda ter que torcer por tropeço dos adversários diretos, os pernambucanos se veem praticamente degolados.

Empate sem gols com Juventude fora de casa agravou momento ruim (Foto: Arthur Dallegrave/E.C.Juventude

Ocupando a zona da degola desde a 2ª rodada, tendo a 12ª colocação no confronto de estreia como melhor posição em todo o campeonato, os alvirrubros ocupam a 19ª posição. Na última terça-feira (24), fora de casa, empataram sem gols com o Juventude e viram a probabilidade de cair aumentar.

Segundo o site Chance de Gol, que calcula junto ao Departamento de Estatística da USP, o time tem 98,3% de disputar a Série C no próximo ano, restando 1,7% para uma eventual permanência na Série B. Já para grupo de matemáticos da UFMG, as chances são um pouco mais fáceis para o escrete da Rosa e Silva: são 96,5% de queda contra outros 3,5% para continuidade na atual divisão.

De acordo ainda com os mineiros, atingir 49 pontos é o suficiente para um clube não ser rebaixado, enquanto para os paulistas basta ter 47. Os nordestinos voltam a campo pelo certame nacional só no próximo sábado (4), diante do Santa Cruz no Arruda, às 17h30 (de Brasília), com a última cartada para seguir vivo.