Atacante William descarta greve no Náutico: "As pessoas falam muito"

Centroavante é a esperança de gols e uma das armas para o Timbu tentar alcançar o milagre (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Já não é mais novidade que o Náutico tem problemas financeiros por diversas vezes nesses últimos anos, que fizeram os salários atrasarem. Por estar na 19ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro 2017, a situação tem ainda mais peso e ficou evidente quando os jogadores não subiram para treinar na parte da tarde dessa sexta-feira (27).

De acordo com o atacante William, um dos mais experientes do time, o motivo de não ter treinado foi devido a reunião que envolveu o atual presidente, Ivan Pinto Rocha, e o vice-presidente de futebol Diógenes Braga. Foram colocados dois assuntos na pauta da reunião, sendo um deles a motivação para conseguir evitar descenso à Terceira Divisão do futebol nacional.

"Se fosse ter uma greve, o sindicato ia saber e a gente não ia treinar no sábado. Não ia ter uma greve que só dure durante metade de um dia e as pessoas falam muito. Tivemos reuniões com toda comissão técnica e diretoria com o Diógenes. O pessoal ainda crê em uma reação nossa, pois a gente tem que crer sempre, mesmo que seja muito difícil, temos de acreditar. Deram como exemplo o Fluminense, que evitou quando o mundo do futebol já dava 100% de chances de ser rebaixado para a Série B", explicou, dizendo ainda compreender a situação que a gestão encontrou o clube.

Empate sem gols com Juventude fora de casa agravou momento ruim (Foto: Arthur Dallegrave/E.C.Juventude)

"A principal coisa colocada foi nossa motivação, mas não vou tapar sol com a peneira. Problemas extracampo existem e a diretoria disse que está se esforçando para resolver. É muito louvável o que os diretores estão tentando fazer, já que estão assumindo uma bronca do passado. É isso que eles passaram para nós", completou.

Segundo o site Chance de Gol, que calcula junto ao Departamento de Estatística da USP, o Timbu tem 98,3% de chance de disputar a Série C no próximo ano, restando 1,7% para eventual permanência na Série B. Para grupo de matemáticos da UFMG, probabilidade é um pouco mais fácil para o escrete da Rosa e Silva: são 96,5% de queda contra outros 3,5% para continuidade na atual divisão.

De acordo ainda com os mineiros, atingir 49 pontos é o suficiente para um clube não ser rebaixado, enquanto para os paulistas basta ter 47. Os alvirrubros voltam a campo pelo certame só no próximo sábado (4), diante do arquirrival Santa Cruz no Arruda, às 17h30 (de Brasília), com a última cartada para seguir vivo.