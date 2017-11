Lateral-esquerdo Ávila justifica renovação com Náutico: "Quero ficar independente da indefinição"

Vindo do São Paulo-RS, jogador firmou novo vínculo com equipe alvirrubra até o final de 2018 (Foto: Léo Lemos/Náutico)

A reformulação do Náutico para 2018 segue intensa com a temporada 2017 rolando. Depois de rescisão amigável com o meia Giovanni, os dirigentes firmaram renovação com o lateral-esquerdo Ávila. Vindo do São Paulo-RS para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro 2017 pelo Timbu, o lateral esteve em campo por 14 vezes, todas de titular.

Boas atuações, na visão da diretoria, foram suficientes para haver uma extensão contratual. Ainda que não tenha definição de qual divisão vai disputar próximo ano, o clube estendeu vínculo até o fim de dezembro e vai tentar atrair outras peças com o planejamento, conforme ocorreu com o ala.

"Sempre fui muito bem tratado aqui, desde quando eu cheguei. Tenho muito apreço pelas pessoas que trabalham aqui e, mesmo sem saber se vamos jogar Série B ou C, acreditei no planejamento que o Diógenes Braga, vice de futebol, me passou. Quero deixar meu nome marcado e uma história boa aqui", declarou, citando a importância de realizar um período melhor de preparação e, com isso, tendo bom desempenho.

Diretoria alvirrubra inicia reformulação para temporada 2018 ainda durante 2017 (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Quando conversei com Diógenes sobre a renovação, ele deixou bem claro que meus primeiros jogos foram bons. Depois tive sequência de lesões, que me atrapalharam bastante, mas acredito que posso render muito mais. No próximo ano, terei uma pré-temporada, coisa que não tive esse ano e, sem dúvida nenhuma, vou estar jogando bem melhor que nessa reta final de Série B", complementou.

Apesar dos problemas extracampo, causados por atrasos de salários e mudanças no comando, o jogador minimiza a situação desconfortável. Segundo Ávila, mesmo que o rebaixamento seja quase inevitável, o elenco terá de entrar focado e em conjunto com a cúpula para fechar o ano com dignidade.

"Temos que andar juntos. Tanto diretoria como o grupo. Nós também dentro de campo temos que errar menos. Se evitarmos erros, dentro e fora de campo, acredito que possamos ter um ano bem melhor do que esse que passou. Quero permanecer na Série B, sem dúvida nenhuma, mas enquanto houver esperança, vamos lutar até o fim e esse clássico é um jogo à parte. As duas equipes estão bem iguais na tabela e acho que vai ser uma boa partida", encerrou.