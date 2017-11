Náutico fecha preparação para clássico contra Santa Cruz com dúvidas

(Foto: Divulgação / Clube Náutico Capibaribe)

Na tarde desta sexta-feira (03), o Náutico concluiu sua preparação para o clássico decisivo diante do Santa Cruz, que será disputado amanhã no Estádio do Arruda, às 16h30 (horário de Recife). Com os dois times em situação bastante delicada na briga contra o rebaixamento para a Série C, uma vitória é questão de sobrevivência na segundona para ambos.

E mesmo nas vésperas do confronto, o técnico Roberto Fernandes ainda tem dúvidas sobre a escalação. A primeira interrogação é no setor defensivo, o zagueiro Aislan, devido a uma lombalgia, ficou de fora da movimentação da quarta e quinta-feira, mas na sexta aqueceu com todo o grupo. Como o treinamento foi fechado para a imprensa, não se sabe se ele participou normalmente da sequência dos trabalhos. Caso não vá para o jogo, Léo Carioca deverá ser o substituto.

A outra incógnita é o meia Bruno Mota, que revelou durante a semana o seu desejo de retornar ao Atlético Paranaense, clube com o qual tem contrato, após o fim da temporada. E para o técnico alvirrubro, o fator motivacional dos atletas será prioridade no critério de escolha da equipe que disputará o clássico.

''O que vai pesar para mim agora é quem tem sangue no olho. A verdade é que individualmente, nós temos até um jogador com capacidade técnica boa, mas que no conjunto vem fazendo um péssimo campeonato, principalmente no primeiro turno. No momento, pesa escalar o atleta que não só tem qualidade técnica, mas que vai encarar os jogos como grandes oportunidades e usar as partidas para conquistar espaço no Náutico'', disse Roberto Fernandes.

No caso de Bruno Mota ficar mesmo de fora, a presença de Leilson é uma alternativa, de forma que Rafinha seria recuado para o setor de criação. A provável escalação do Timbu para o duelo contra os corais, portanto, é: Jefferson; Léo, Breno Calixto, Aislan (Léo Carioca) e Ávila; Amaral, Diego Miranda e Bruno Mota (Rafinha); Rafinha (Leilson), William e Dico.