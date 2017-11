Sem Diego Miranda, Náutico continua preparação para confronto com o Paysandu

Foto: Divulgação/Clube Náutico Capibaribe

Empolgado pela vitória contra o Santa Cruz no último sábado (4), o Náutico contiinuou na tarde de hoje a preparação para mais uma decisão, desta vez frente ao Paysandu, amanhã (6) na Arena de Pernambuco. Roberto Fernandes havia planejado realizar um trabalho tático de portões fechados. Porém, precisou mudar de ideia por conta do alto desgaste da equipe, com os jogadores realizando apenas trabalhos físicos. Em relação ao último jogo, o treinador pode ter o desfalque do meia Diego Miranda que não participou da movimentação, com trauma no pé.

De acordo com Renato Paes Barreto, médico do clube, o jogador apresentou melhoras e pode ter condições de jogo: "Diego (Miranda) vai passar por exame ainda nesta noite para confirmar se houve fratura ou não. Nós acreditamos que não, mas pela dor que ele está sentindo, se o jogo fosse hoje, ele não jogaria. Ele vem tendo uma melhora substancial...Se continuar assim, tem chances de jogar", explicou.

Se confirmada a escalação de Diego Miranda, será a primeira vez que o Timbu repete o time titular na atual Série B. Para o centroavante William, a manutenção da equipe é fundamental para a confiança dos jogadores. "Sempre que tem a oportunidade de manter a equipe é bom, para pegarmos ritmo e aprimorar a forma de jogar. Isso é muito importante, pois dá confiança para o atleta quando se tem uma sequência de jogos, comentou o atacante. Caso Diego seja desfalque, William Schuster, que o substituiu no clássico, é o provável escolhido para o lugar.

Logo, o treinador alvirrubro deve mandar o Náutico para campo com: Jefferson, David, Breno Calixto, Aislan e Ávila; Amaral, William Schuster (Diego Miranda) e Bruno Mota; Rafinha, William e Dico.