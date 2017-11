Com chances de rebaixamento na próxima rodada, atletas do Náutico reconhecem dificuldades

Google Plus

Foto: Léo Lemos/Náutico

Penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro da Série B, com 31 pontos conquistados, o Náutico sofreu mais um revés na competição nacional na noite desta terça-feira (7). Diante de sua torcida, o Timbu acabou sendo derrotado pelo Paysandu por 3 a 1 e, em uma situação praticamente insustentável, agora precisa vencer os quatro jogos restantes, além de secar seus adversários diretos para evitar o rebaixamento.

Destaque do clássico contra o Santa cruz com três gols, o atacante William demonstrou abatimento ao conceder entrevista após a partida contra o "Papão da Curuzu". O jogador reconheceu a situação delicada que o clube vive, mas destacou que é preciso acreditar.

"Ficou difícil agora. Com essa derrota nós praticamente demos adeus à Série B. Temos quatro jogos e precisamos ganhar todos. Tem que lutar, fazer o nosso melhor. Foram duas oportunidades e perdemos, agora temos que continuar trabalhando", disse.

Já o goleiro Jefferson fez questão de recordar a campanha ruim do time no primeiro turno. Para ele, o desempenho na primeira metade da competição será determinante caso o rebaixamento se confirme. O arqueiro também usou o discurso de honra a camisa para as próximas partidas.

"Foi um primeiro turno muito abaixo do que uma equipe pode produzir na Série B. Nós vamos trabalhar nesses jogos que restam, mas o primeiro turno influenciou muito nessa campanha. Vamos fazer o máximo para honrar com dignidade a camisa do Náutico", declarou.

Com a derrota, o Náutico aumentou a diferença para seus adversários e está a nove pontos do Luverdense, último time fora da zona de rebaixamento. Restando apenas quatro partidas para o fim da Série B, a equipe pernambucana só poderá alcançar os 44 pontos. Na próxima rodada, o Alvirrubro volta a atuar na Arena Pernambuco, onde recebe o Londrina, no sábado (11), às 17h30 (de Brasília)