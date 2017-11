Náutico muda mando do último jogo da Série B no Recife e receberá Vila Nova no Arruda

Foto: Léo Lemos/Náutico

Náutico não terminará seu último jogo do Campeonato Brasileiro da Série B na Arena de Pernambuco, o destino dos alvirrubros será o Estádio do Arruda, localizado no Recife. A alteração do mando de campo foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol na noite dessa segunda-feira (13).

O clube da Rosa e Silva desembolsa R$ 30 mil de aluguel para jogar na Arena. Os alvirrubros não tem mais o contrato anterior junto ao governo do estado, que garantia algumas vantagens financeiras. “Ainda estamos negociando o valor, mas a partida vai ser lá”, falou Edno Melo, atual responsável pela parte financeira do Timbu. A equipe já havia mandado partidas no estádio Luiz Lacerda, em Caruaru, enquanto Arena de Pernambuco recebia eventos religiosos.

A torcida alvirrubra tem boas lembranças do Arruda, a última vitória da equipe no campeonato foi contra o Santa Cruz (dono do Estádio).