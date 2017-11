Náutico terá apenas uma mudança contra Vila Nova

Náutico/Divulgação

Nesta sexta-feira (17), o técnico Roberto Fernandes realizou o último treino dos alvirrubros para jogo contra o Vila Nova, no Estádio do Arruda. O treinamento foi fechado para imprensa, mas o treinador revelou que o Timbu terá apenas uma modificação ee explicou que a opção de manter a rotina de treinos reservados tem o intuito psicológico de não menosprezar a partida

"É óbvio que o momento é outro. É uma situação que não gostaríamos de estar vivenciando, mas não quero passar aos atletas um clima de fim de feira. É preciso ter respeito e tratar com dignidade o clube e o torcedor. E a prova disso foi o jogo contra o Criciúma, onde encaramos com seriedade e fizemos um bom jogo", falou o técnico.

Roberto Fernandes destacou que a base do time deve ser a mesma que empatou sem gols contra o Criciúma, na última terça-feira (14). A única mudança deve ser o retorno do meia Rafinha na vaga de Dico, que pediu liberação do Náutico na quinta-feira. Com isso, o zagueiro prata da casa Rafael Ribeiro será mais uma vez testado como opção na lateral direita.

"A mudança será apenas forçada, já que o Dico pediu a antecipação das férias. No mais, vamos manter praticamente a mesma equipe até para ganhar entrosamento", Fernandes

Assim, o Náutico vai enfrentar o Vila Nova com: Busatto, Rafael Ribeiro, Aislan, Léo Carioca e Ávila; Jobson, Renan Paulino e Cal Rodrigues; Leílson, Gerônimo e Rafinha.