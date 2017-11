Roberto Fernandes critica Náutico em derrota para Vila Nova: "Quero pedir desculpas ao torcedor"

Treinador do Timbu já começa planejamento para 2018 antes mesmo de encerrar Segundona (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Além da queda, o coice. Na tarde desse sábado (18), o Náutico duelou com o Vila Nova para poder tentar encerrar a Série B do Campeonato Brasileiro 2017 vencendo como mandante. Mais uma vez, porém, teve um rendimento apático e chegou à 21ª derrota em 37 jogos disputados na competição, caindo ainda para a lanterna isolada.

O revés sofrido diante do Tigre deixou Roberto Fernandes bastante insatisfeito com o elenco, pois o rebaixamento já havia sido decretado duas rodadas atrás e pouco foi feito para tentar finalizar a participação com dignidade. O técnico se desculpou com os torcedores e disse que a campanha vai servir como lição para 2018.

"Quero pedir desculpas a nosso torcedor, mas não tem ninguém mais envergonhado que eu. Para quem me conhece, está borbulhando meu sangue na veia para lembrar dos momentos na hora que for planejar o próximo ano. Não vou dizer que é para o torcedor esquecer, pois nós temos de aprender com as lições", declarou citando a importância em reformular o grupo, que deu sequência com a saída de Dico.

Náutico chega à 21ª derrota em 37 confrontos disputados na Segundona e foi à lanterna (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Muito se fala em sequência no futebol, mas desde que seja com time vencedor e obtendo resultados. Podem até espernear, mas vamos aos números. Nossa defesa está entre as piores e o ataque é o pior. Em 37 rodadas, tivemos apenas oito vitórias e, em casa, de 19 jogos, saímos com a vitória em seis. Precisamos planejar um elenco com o perfil bem diferente no ano que vem, mas tenho feito algumas mudanças visando não só a partida, mas para dar oportunidade a Cal, Jobson e Léo, por exemplo", completou.

Substituto de Jefferson, que já está de férias, o goleiro Busatto vem se destacando quando exigido e evitou um resultado maior em favor dos goianos. Apesar de ter disputado apenas a segunda partida no Timbu, o camisa 1 foi elogiado pelo comandante, com quem havia trabalhado no América-RN em 2015.

"Busatto foi campeão comigo no América-RN em 2015 e vem da escola de goleiros do Grêmio. Fez só 15 jogos pelo Grêmio na Série A e depois rodou pelo futebol e estava na Polônia. Nós estamos analisando-o com calma e temos só mais um jogo, mas ele já começa a cavar seu espaço dentro da próxima temporada", encerrou.