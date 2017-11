Já rebaixado, Náutico inicia planejamento de reformulação no elenco para 2018

Volante Cal é um dos poucos com contrato junto aos alvirrubros até o fim do próximo ano (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Após bater na trave e chegar próximo de conquistar o acesso em 2016, o Náutico teve um 2017 totalmente diferente. Eliminado das Copas do Brasil e Nordeste ainda na primeira fase, além de despachado na semi do Pernambucano pelo Sport, o Timbu fez a pior campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e teve o rebaixamento decretado à Série C.

Para 2018, no entanto, ainda há a indefinição de quem vai permanecer no elenco. Isso porque alguns jogadores já anunciaram saída, como os meia Giovanni e atacante Dico ainda durante o decorrer do certame. Outros, por outro lado, possuem contrato somente até o fim do ano e podem não renovar devido ao salário alto.

O jovem zagueiro Rafael Ribeiro, entretanto, demonstra interesse em seguir no grupo para disputar a Terceirona. Formado nas categorias de base, o defensor de apenas 21 anos atuou em menos de dez partidas e manifesta desejo de dar sequência ao trabalho para se recuperar da temporada desastrosa.

Parceiro de Aislan na zaga, Rafael Ribeiro pretende continuar no Timbu no próximo ano (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"A diretoria me procurou sim sobre a renovação de contrato e fico feliz também por terem me procurado. O Náutico é um clube grande e faz três anos que eu já estou por aqui. Isso está sendo tratado com o meu empresário e a diretoria, mas espero que aconteça o melhor pra mim com certeza. Caso eu permaneça, ano que vem vou fazer de tudo para que o Náutico volte à série B e tenha um ano muito bom, como não foi 2017", declarou Rafael.

Lateral-direito David, meia Cal e atacante Jefferson Nem, que estava no Atlético-GO por empréstimo, são os únicos criados no clube que têm o vínculo até o final da próxima temporada. Ainda assim, o restante não deverá prosseguir, uma vez que a vontade dos seus empresários é em não renovar, com os alvirrubros tendo a oportunidade de servir como trampolim para atletas fora do principal mercado.

"Dos pratas da casa, 70% encerrarão o contrato e, desses, quase todos têm empresários que não querem renovar. Por serem crias do clube, o Náutico propôs a renovação dentro do limite e já foi dito por jogadores há um mês que não querem renovar. Já tem um negócio acertado com Joazi e eu não posso dizer, mas ele vai para uma outra equipe em uma realidade de salário completamente diferente. Mesmo assim, Náutico tem uma camisa forte e, enquanto que alguns não querem continuar, outros que jogaram a Série B ou foram destaques na C demonstraram interesse em vir", declarou o técnico Roberto Fernandes.