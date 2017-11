Levi Gomes comandará Náutico na última partida da Série B

Náutico/Divulgação

A última partida dos alvirrubros na da Série B será sob o comando do assistente Levi Gomes, que comandará o time diante da Luverdense, neste sábado (25), às 16h, no Passo das Emas, no lugar do técnico Roberto Fernandes. O treinador timbu ficará na capital pernambucana para começar o planejamento 2018 do clube.

“É um ponto para motivar mais os atletas. Ser o último de 20 não é bom. Seria importante se fôssemos o primeiro dos 20. Mas o importante é o nome de cada um, o interesse de cada um de mostrar alguma coisa nesse último jogo, porque muita gente está vendo”, afirmou o assistente.

Levi já adiantou a escalação do Náutico contra a Luverdense. O time será formado por: Busatto; Deivid, Rafael Ribeiro, Léo Carioca e Manoel; Amaral, Renan e Jobson; Leilson, Geronimo e Ávila.



“Vamos fazer o último jogo da temporada e para isso tem que buscar motivação e superação. É o que esperamos dos atletas. Infelizmente, é só para cumprir tabela, mas é o nome de cada um e o profissionalismo de todos. Que possamos fazer um grande jogo no sábado”, comentou Levi.