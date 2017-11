Rebaixados antecipadamente, Luverdense encerra temporada com goleada sobre Náutico

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 38ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, DISPUTADO NO ESTÁDIO PAÇO DAS EMAS, EM LUCAS DO RIO VERDE (MT)

No confronto de times rebaixados na tarde deste sábado (25), o Luverdense não se importou com o pouco valor da partida e goleou o Náutico por 3x0 pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Verdão do Centro-Oeste foi superior durante os 90 minutos e mereceu o resultado. O atacante Douglas Baggio abriu o placar para os donos da casa ao empurrar para as redes após cruzamento. O segundo veio apenas na metade do segundo tempo, em bela cobrança de falta de Paulinho. Antes do apito o final, Douglas Baggio apareceu novamente e encerrou a conta. Com o resultado, o Timbu encerrou a participação na competição na lanterna, enquanto a equipe do Paço das Emas permaneceu na 17ª colocação.

Luverdense domina Náutico e goleiro Bruno evita goleada

Com a expectativa de um jogo morno pela situação já definida das equipes, o que se viu foi o oposto. Desde o apito inicial, o Luverdense atacou o Náutico, aparentando querer mais a vitória. Aos 9 minutos, Alfredo em boa posição cruzou para Douglas Baggio, que só fez colocar a bola na rede e abrir o placar.

O Náutico ainda tentou reagir, tendo seu melhor lance na primeira etapa saindo dos pés de David, que bateu forte, forçando o goleiro Diogo Silva a praticar boa defesa. O time de Lucas do Rio Verde continuou pressionando, e caso não fosse o goleiro alvirrubro Bruno, teria ampliado com a boa bicicleta de Alfredo.

Timbu cria boas chances, mas não acerta pontaria e Luverdense aproveita

No segundo tempo, o Náutico voltou mais motivado, tentando correr atrás do empate. Com a entrada de Cal Rodrigues, se viu um jogo mais ofensivo por parte dos visitantes, mas com pouca efetividade. Aos 12 minutos, Gerônimo teve a melhor chance quando esteve sozinho na área, mas desperdiçou. O Luverdense permitiu o avanço alvirrubro, mas não deixou de atacar e Henrique Ávila salvou em cima da linha.

Após equilibrar a partida. os donos da casa, ao contrário dos alvirrubros, aproveitaram as oportunidades. Aos 25 minutos, em bela cobrança de falta, Paulinho ampliou o placar para 2x0. Baggio fez mais um aos 35 depois de rebote de Bruno, de novo apenas empurrando para o gol e finalizando a partida.