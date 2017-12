Para fechar 2017, Fernandinho e Camacho são os novos contratados do Náutico

Náutico/Divulgação

O Náutico anunciou mais dois reforços para a temporada 2018. São eles: o atacante Fernandinho, que atuou pelo Botafogo-PB na Série C do Brasileirão 2017. O atleta tem como destaque sua velocidade e habilidade. Outro contratado é o zagueiro Camacho, jogador experiente, em 2017 jogou a Copa Paulista e o Campeonato Paulista A2 pelo Juventus-SP.



Fernandinho jogando pelo Botafogo-PB esteve presente em 25 partidas e marcou 3 gols (todos no Campeonato Paraibano). O atacante veloz tem passagens por Remo, São Bento, Guarani e Juventus-SP. Com 23 anos, chega ao Timbu para ajudar o time nesta temporada de reformulações.

Já o zagueiro Camacho, aos 32 anos, traz toda a sua fama de xerife para a nova equipe alvirrubra. O defensor iniciou sua carreira no Oeste e passou por clubes como Lierse, Shanghai SIPG e União Barbarense.

Com a oficialização de mais dois reforços, o Náutico contabiliza oito contratados para 2018. Que são eles: Thiago Cunha, Júnior Timbó, Wallace Pernambucano, Gabriel Araújo, Negretti, Hygor, Fernandinho e Camacho.