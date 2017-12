Buscando reforçar elenco, Náutico contrata meia Clebinho

Meia chega para ajudar o Náutico em 2018 (Foto: Divulgação / Náutico)

Ao final da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, que terminou com o Náutico rebaixado, boa parte do elenco deixou o time alvirrubro. Muito por conta de alguns problemas relatados, inclusive, pelo técnico Roberto Fernandes. Pensando nisso, o Náutico anunciou na noite dessa quarta-feira (12), o meia Clebinho, de 29 anos, que disputou a última temporada pelo CRB.

Com experiência em atuar por times nordestinos, ele já tinha duas passagens pelo CRB (2014 e 2015), mas nessa última acabou sofrendo com lesões, o que fez o meia perder boa parte da temporada. Clebinho também passou um ano no Fortaleza e outro no ABC. No começo da carreira, ele passou por equipes do sul e sudeste do país, tendo o Novo Hamburgo como primeiro clube profissional.

Antes de acertar com Clebinho, o Alvirrubro de Rosa e Silva, já tinha acertado com outros nove reforços. São eles: Camacho (zagueiro); Gabriel Araújo (lateral-esquerdo); Hygor, Negretti e Josa (volantes); Wallace Pernambucano e Junior Timbó (meias); Tiago Cunha e Fernandinho (atacantes). Todos eles devem se apresentar ao técnico Roberto Fernandes na próxima quinta-feira (14).

O Náutico pretende anunciar mais reforços nos próximos dias, já que tem jogos importantíssimos para as pretensões do time em 2018, logo no início do ano. Se trata da Copa do Nordeste, competição em que o Timba terá o Itabaiana pela frente, numa disputa em dois jogos, com a primeira partida sendo realizada no dia 9 de janeiro, na casa dos sergipanos e a segunda no dia 12, com mando do Náutico.

Ficha técnica:

Nome: Clebinho

Idade: 29 anos

Posição: Meia

Clubes: Novo Hamburgo (2011); Brusque (2012); Guarani de Palhoça (2013); Marcílio Dias (2014); Tombense (2014); CRB (2014, 2015 e 2017); ABC (2015); Fortaleza (2016).