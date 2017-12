Náutico contrata lateral-direito Thiago Ennes por empréstimo junto ao Flamengo

Thiago Ennes (dir.) após a conquista da Copa SP de Futebol Jr em 2016 (Divulgação/Flamengo)

O Náutico se apresentou para a pré temporada na última quinta-feira (14), desde então, pouca coisa mudou no elenco. No dia 16, o meia Júnior Timbó, que já havia assinado o contrato, recebeu proposta de um clube no exterior e fez um acordo financeiro com a equipe pernambucana para ser liberado.

Já na manhã desta terça-feira (19), o Náutico acertou a contratação do lateral-direito Thiago Ennes, emprestado pelo Flamengo. Thiago treinou entre os profissionais do Flamengo pela primeira vez em 2015 e subiu para o profissional já no ano seguinte, após ser Campeão da Copa São Paulo 2016, mas apesar de aparecer no banco, o atleta não chegou a ser utilizado.

No início de 2017, o Flamengo emprestou Thiago Ennes para o União da Ilha da Madeira-POR e, em julho, Thiago foi para o Cuiabá-MT disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.

A negociação foi confirmada pelo diretor de futebol do Náutico, Diógenes Braga. O lateral de 21 anos está realizando exames para que o acordo seja assinado e ele se junte ao elenco alvirrubro no CT Wilson Campos ainda hoje.

Atletas remanescentes

Jefferson - goleiro

Sergio - goleiro

Bruno - goleiro

Guilherme - lateral-direito

Niel - zagueiro

Rafael Ribeiro - zagueiro

Jobson - volante

Cal Rodrigues - volante

Rogerinho - atacante

Odilávio - atacante

Atletas contratados que se apresentaram

Camacho - zagueiro

Negretti- volaante

Gabriel Araujo - lateral-esquerdo

Wallace Pernambucano - meia

Junior Timbó - meia

Fernandinho - atacante

Atletas que subiram da categoria de base (sub-20)

Otávio - zagueiro

Kevyn - lateral-esquerdo

William Gaúcho - volante

Léo Couto - volante

Tharcysio - atacante

Luiz Henrique - meia

Atletas em observação

Alex Morais - meia do time de fut-7 do Náutico

Rayllan - meia-atacante, ex-Juazeirense (BA)

Camuntanga - 24 anos, zagueiro, ex-Bangu

Matheus Rosa - 21 anos, meia, ex-Vilafranquense, de Portugal

Rafael Assis - atacante

Atleta aprimorando a forma

Betinho - 30 anos, ex-Náutico, Palmeiras e Coritiba