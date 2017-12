Cheio de caras novas, Náutico vence CSP em jogo-treino

Clebinho (centro) foi uma das novidades do time (Foto: Divulgação / Náutico)

Continuando sua preparação para a temporada 2018, o Náutico realizou, na tarde dessa sexta-feira (22), seu segundo jogo-treino dos três que estão no planejamento feito pelo técnico Roberto Fernandes. Em confronto realizado no CT Wilson Campos, o Timbu venceu a equipe paraibana do CSP por 2 a 0, com gols de Wagner Lauretti e Raylan.

No primeiro tempo da partida, o Náutico sofreu muito com a falta de entrosamento causada pelo grande número de reforços que chegaram recentemente ao Alvirrubro de Rosa e Silva. Por esse motivo, o Timba não conseguiu furar a defesa adversária, terminando os primeiros 35 minutos, sem fazer gols. As novidades em relação ao último amistoso, foram as entradas de Thiago Ennes e o meia Clebinho.

Para a segunda etapa, Roberto Fernandes continuou a fazer testes no time, trocando os dez jogadores de linha, permanecendo apenas com o goleiro Jefferson. As mudanças deixaram a equipe mais leve, além de contar com o desgaste físico dos alagoanos. Em boa jogada pela esquerda, Kevin cruzou e Wagner Lauretti abriu o placar. Já no final da partida, Raylan ampliou e deu números finais ao jogo.

O primeiro time foi a campo com: Jefferson; Thiago Ennes, Rafael Ribeiro, Camacho e Gabriel Araújo; Negretti, Hygor, Wallace Pernambucano e Clebinho; Fernandinho e Odilávio. Já o time que entrou no segundo tempo foi composto por: Jefferson; Paulinho Souza, Camutanga, Otávio e Kevin; William Gaúcho, Jobson e Cal; Tarcísio, Wagner Lauretti e Rafael Assis. Roberto Fernandes falou da importância de testar o time nesse tipo de jogo.

“Estou absolutamente satisfeito com o trabalho. Nós enfrentamos a equipe sub-20 que além de ser uma boa equipe, ela já está pronta há 6 meses, onde jogaram o estadual e estão em preparação para Copa São Paulo. E hoje, enfrentamos o CSP, uma equipe da primeira divisão da Paraíba, que tem 35 dias de trabalho. Enquanto nós, do Náutico, fizemos ontem uma semana de trabalho, e com esta uma semana, já fizemos dois jogos-treinos", afirmou o comandante alvirrubro.