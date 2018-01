Náutico começa semana de preparação para jogo decisivo contra Itabaiana

Léo Lemos/Náutico

O primeiro jogo da temporada do Timbu será da fase classificatória da Copa do Nordeste 2018, a primeira partida será contra o Itabaiana, dia 8, fora de casa. Roberto Fernandes comandou um trabalho tático utilizando 12 jogadores de linha no grupo principal.

A linha defensiva está praticamente definida com Jefferson no gol, a dupla de zaga formada por Camacho e Rafael Ribeiro e as duas laterais ocupadas por Thiago Ennes e Gabriel Araújo. As dúvidas do treinador começam pelo meio de campo. Os volantes Negretti e Hygor parecem na equipe titular.

Já a parte ofensiva, o único com a vaga garantida é o meio campista Wallace Pernambucano. Depois dele, Fernandinho, Odilávio e Wagner Lauretti. Entre esses dois últimos parece estar uma das dúvidas do treinador alvirrubro.

Até o próximo domingo (7), data em que a delegação alvirrubra vai pegar cerca de 500 km de estrada até Itabaiana, serão mais cinco dias de treinamento pesado, alguns dias com trabalho nos dois períodos e outros até com mistério e portões fechados.