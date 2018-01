Técnico Roberto Fernandes faz testes na equipe titular do Náutico (Foto: Náutico/Divulgação)

Na semana intensa de preparação para decisão de segunda-feira contra o Itabaiana (8), o técnico Roberto Fernandes resolveu aproveitar a quarta-feira (3) de trabalhos no CT para fazer algumas experiências no time titular do Náutico.

Com a entrada do volante Jobson, a equipe alvirrubra passou a atuar com uma linha de quatro homens no meio de campo, sendo três volantes, com a manutenção no time de Negretti e Hygor. Wallace Pernambucano atuou um pouco mais adiantado, como homem de referência na área, com o meia Clebinho sendo o responsável pela armação. O atacante Fernandinho completou o sistema ofensivo.

Roberto Fernandes testou também o atacante Wagner Lauretti, contratado junto ao 4 de Julho-PI. Com entrada de Lauretti, Clebinho foi sacado do time titular.

Náutico treinou nesta quarta-feira com: Jefferson, Thiago Ennes, Rafael Ribeiro, Camacho e Gabriel Araújo; Negretti, Hygor, Jobson e Clebinho (Wagner Lauretti); Fernandinho e Wallace Pernambucano.

Na quinta-feira (4), os alvirrubros realizará o primeiro dos três trabalhos fechados à imprensa até a viagem para Aracaju, no domingo