Náutico contrata atacante Daniel Bueno para temporada 2018

Daniel Bueno, o 18º reforço para 2018 (Foto: Léo Lemos/Náutico)

Com experiência no futebol mundial, Daniel Bueno é mais um jogador a reforçar o Náutico. Aos 34 anos, nasceu na cidade do Tietê-SP. Daniel tem passagens por clubes como Tarxien Rainbows, Omiya Ardija e Santo André. Chega ao Náutico com moral e vestirá a camisa 9.

Ano passado defendeu o Rio Claro, na Série A2 do Campeonato Paulista; Bangu, ao lado do técnico Roberto Fernandes, durante a Série D; e o São Caetano, pela Copa Paulista. Ao todo, em 33 partidas, marcou 13 gols.

O atleta já fez os primeiros trabalhos no centro de treinamento, é o quinto atacante contratado pela diretoria alvirrubra para 2018. Dentro do elenco, o Náutico já tem Fernadinho, ex-Remo e Guarani; Wagner Lauretti, ex-4 de Julho-PI; Rafael Assis que estava no Sanjoanense, da terceira divisão de Portugal; e Thiago Cunha, que foi o primeiro contratado, mas ainda não se apresentou no CT alvirrubro.