De volta ao Náutico, Negretti fala de lesões no elenco: "Normal pela intensidade dos treinamentos"

Negretti teve passagens pelo Náutico em 2016 (Foto: Divulgação / Náutico)

Na tarde desta quinta-feira (4), o elenco do Náutico realizou mais um treino visando o confronto contra o Itabaiana, que acontecerá na próxima segunda-feira (8), às 20h (horário de Recife), no estádio Etelvino Mendonça, casa da equipe sergipana. Como previsto na programação de treinamento do Timba, o trabalho realizado no CT Wilson Campos foi com portões fechados para a imprensa.

A entrada dos jornalistas só foi liberada antes do treino, para que fosse realizada uma coletiva, na qual o volante Negretti, velho conhecido da torcida alvirrubra e que voltou ao Náutico para a temporada 2018, falou sobre diversos assuntos. Entre eles, a quantidade de lesões que vem afetando o trabalho de Roberto Fernandes. O jogador falou como o elenco se sente em relação a isso.

"Isso é um fato normal pela intensidade dos treinamentos, em vista que duas lesões foram de trauma, então tem muitas coisas que são inevitáveis no futebol. Em vista, quando eu saí do Náutico, fiquei 10 dias em casa só e me apresentei já para pré-temporada e com isso você acaba sofrendo, principalmente quando é um atleta que não da ênfase na parte física", afirmou o volante.

Apesar disso, Negretti afirmou que a parte física é o que menos preocupa no momento, sendo a falta de entrosamento o principal fator a ser melhorado, já que a maior parte do elenco é formada por jogadores novos que foram contratados para uma renovação do time, que ano passado foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Sobre o Itabaiana, ele disse já conhecer o adversário.

"Eu particularmente já enfrentei esse adversário em quatro oportunidades, quando tava no Campinense, na Série D, tanto em 2016, quanto em 2017. É um campo difícil de jogar. Eles mantiveram uma base com alguns jogadores e acredito que o jogo lá vai ser muito difícil, truncado, com poucas oportunidades, mas eu acredito que, quem errar menos e for mais efetivo, vai conseguir sair com um bom resultado de lá", disse.