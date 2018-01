Roberto Fernandes faz mistério e não define time titular do Náutico

Roberto Fernandes falou sobre maratona de jogos no primeiro mês de 2018 (Foto: Divulgação / Náutico)

A sexta-feira (5) foi de trabalho intenso no CT Wilson Campos. No período da manhã todo o elenco alvirubro realizou treino físico na academia, com portões abertos à imprensa. A preparação física vem sendo muito valorizada neste início de temporada pela comissão técnica e jogadores do Timbu, visando a maratona de jogos que a equipe tem no mês de janeiro.

Roberto Fernandes , que vem preparando a equipe desde o mês de dezembro, comentou o número de jogos na entrevista coletiva que concedeu após o treinamento matutino. O comandante alvirubro também atentou para a importância do revezamento no time.

"Se a tabela não for mudada e o Náutico conseguir a classificação em cima do Itabaiana (SE), a gente joga sábado na Arena contra o Itabaiana, joga na quarta-feira contra o Altos (PI) pela Copa do Nordeste, joga na sexta-feira contra o América (PE), joga domingo contra o Central (PE) em Caruaru, e na quarta- feira contra o Sport", disse.

"Uma equipe que tem três semanas de pré temporada fazer seis ou sete jogos em quinze dias, se eu usar a mesma equipe a tendência de lotar o DM no primeiro mês do ano é real", completou

Náutico realiza treino fechado no período da tarde (foto: Divulgação/Náutico)

O técnico do Náutico também disse que o time titular do primeiro jogo da temporada está praticamente definido. A dúvida fica no ataque. No ultimo treino que a imprensa teve acesso, a equipe que jogou foi composta por: Jefferson; Thiago Ennes, Rafael Ribeiro, Camacho e Gabriel Araújo; Negretti, Hygor, Jobson e Clebinho (Wagner Lauretti); Fernandinho e Wallace Pernambucano.

O mistério continua já que o treinador optou pelo treino fechado no período da tarde. No entanto, Roberto deixou claro que, caso o recém contratado Daniel Bueno esteja regularizado até o dia do jogo , ele quem deve assumir o posto. Dessa forma o time seria: Jefferson; Thiago Ennes, Rafael Ribeiro, Camacho e Gabriel Araújo; Negretti, Hygor e Wallace Pernambucano; Clebinho, Daniel Bueno e Fernandinho.

O Náutico enfrenta o Itabaiana (SE) na próxima segunda-feira (8) pela fase classificatória da Copa do Nordeste. O jogo irá acontecer no Estádio Etelvino Mendonça, de portões fechados.