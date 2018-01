Itabaiana x Náutico AO VIVO online pela Copa do Nordeste 2018

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA SELETIVA DA COPA DO NORDESTE 2018, SENDO DISPUTADO NO ESTÁDIO ELTEVINO MENDONÇA, EM ITABAIANA, SERGIPE.

"Vimos minha equipe com muita luta, mas pouca inspiração ainda. Essa preparação foi importante, não consegui colocar o time ideal, porque alguns jogadores se contundiram, mas deu para ter uma noção de quem posso contar para essa final contra o Náutico", afirmou

Sobre a preparação do time para o duelo decisivo contra o Náutico, o técnico Gilberto Pereira destacou a partida amistosa contra o Fluminense de Feira que terminou 0 a 0, realizada na última quinta-feira.

Não será a primeira vez que o Tricolor da Serra tem um adversário pernambucano pela frente na Copa do Nordeste. Em 2017, a equipe sergipana foi eliminada pelo Santa Cruz nas quartas-de-finais do torneio.

Por conta da eliminação repentina no campeonato nacional, a preparação dos sergipanos iniciou cedo. No dia 3 de dezembro, os jogadores se apresentaram visando a temporada de 2018.

Dentre os reforços contratados, há caras conhecidas do torcedor pernambucano: o zagueiro Diego Bispo, ex-Náutico, e o meia Hugo, ex-Santa Cruz. Além deles, nos últimos dias o tricolor contratou o goleiro Ricardo, ex-Confiança, e o atacante Salatiel, ex-Bangu.

Assim como o Náutico, o Itabaiana também teve um 2017 para esquecer. Foi vice do estadual para o Confiança e eliminado da Série D na fase de grupos após perder pontos por escalação irregular. Com uma campanha abaixo do esperado nas competições, a diretoria entendeu que era necessário uma reformulação.

Relação de atletas alvirrubros para a partida

"Fui perguntando na primeira semana e eu já disse que tínhamos seis titulares. Na semana passada já falei que tínhamos definidos oito jogadores. E hoje vou no topo e digo que o que está em aberto é apenas o camisa 9 e que o resto da equipe já está definida, será essa que vem treinando. Os dois treinos que faltam, vão decidir apenas essa única dúvida”, disse o comandante alvirrubro.

Na primeira partida oficial do ano, o Timbu já tem uma decisão pela frente: o jogo de ida do confronto contra o Itabaiana pela seletiva da Copa Nordeste, que decide quem avança para a fase de grupos da competição. Segundo Roberto Fernandes, a escalação já está praticamente definida, restando apenas uma dúvida.

São elas: os laterais Gabriel Araújo, Bryan, Hugo Agosta e Thiago Ennes; zagueiros Camutanga e Camacho; os volantes Negretti, Josa e Hygor; os meias Medina, Wallace Pernambucano e Clebinho; e os atacantes Thiago Cunha, Fernandinho, Wagner Lauretti, Rafael Assis e Daniel Bueno. Além desses atletas, dois já deixaram o clube: o volante Renato Júnior, devolvido ao Avaí por lesão, e o meia Junior Timbó, negociado com o futebol indonésio.

Apesar do rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico permaneceu com o técnico Roberto Fernandes. No processo de reformulação, o treinador participou ativamente das contratações, que foram 19.