Após longa preparação, Náutico está pronto para primeiro desafio da temporada

Náutico/Divulgação

Neste domingo (7), o Náutico treinou em dois períodos. Na parte da manhã, iniciou as atividades do dia no CT Wilson Campos e à tarde chegando em Aracajú-SE, a equipe alvirrubro já começou os treinamentos no Estádio Proletário Sabino Ribeiro.

O técnico Roberto Fernandes definiu os últimos detalhes para a primeira partida decisiva do clube na temporada 2018. Na segunda-feira (8), o Timbu enfrentará o Itabaiana, às 20h, pelo primeiro jogo do pré-Nordestão, no Estádio Etelvino Mendonça, conhecido como Mendonção.

Na coletiva antes da viagem marcada para às 13h, o comandante alvirrubro rechaça a confiança de sua equipe para conquistar a classificação e acrescenta que não começarão acovardados. "Você não vai ver uma equipe com tanta qualidade técnica. Para pelo menos esse início de temporada a gente vai ter uma equipe muito mais guerreira. A gente tem que começar, claro, buscando se impor. O Náutico não vai começar o jogo acovardado, nem vamos pensando em empatar. Mas a gente precisa, como qualquer construção, começar de trás para frente. Acho que nosso primeiro desafio é fazer esse jogo equilibrado, para, como consequência dele, trazer um bom resultado", afirmou o treinador.

O provável time titular do Náutico para essa partida: Jefferson, Thiago Ennes, Camacho,Rafael Ribeiro, Gabriel Araújo, Negretti, Hygor, Wallace, Clebinho, Fernandinho e Daniel Bueno.