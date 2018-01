Náutico treina na Arena de Pernambuco visando decisão contra Itabaiana

(Foto: Divulgação / Náutico)

Desde novembro de 2017 sem jogar na Arena de Pernambuco, o Náutico voltará ao estádio no próximo sábado (13) para receber o Itabaiana valendo a classificação para a fase grupos da Copa do Nordeste 2018. Para reconhecer o gramado, o treino desta quinta-feira (11) foi no palco da partida.

O movimentação foi fechada, sem janela para a imprensa, e foi realizado trabalho de bola parada ofensiva, defensiva, finalizações, além de um coletivo. A partida será às 16h do sábado e, o time que se classificar, se juntará ao Bahia, Altos-PI e Botafogo-PB no Grupo C da competição.

Com o jogo de ida em Itabaiana terminado com empate sem gols, outro 0 a 0 leva a partida para os pênaltis. Qualquer vitória simples classifica o Náutico e vitória do Itabaiana ou empate com gols, classificam a equipe Sergipana.

Para a partida, o técnico Roberto Fernandes não conta com o zagueiro Camacho, que saiu lesionado da primeira partida. Camutanga assume a posição enquanto Breno Calixto não é regularizado. Caso tenha o nome publicado no BID até a sexta-feira (12), Breno poderá estrear pelo Náutico em 2018.

Wágner Lauretti é apresentado

O atacante de 20 anos foi apresentado oficialmente na tarde desta quinta-feira. Wágner fez sua estreia na primeira partida contra o Itabaiana e treinou entre os titulares em uma das formações que Roberto Fernandes testou no treino aberto da quarta-feira.

- Uma oportunidade única. Cheguei de um time menor, agora estou tendo a oportunidade em um clube grande e vou agarrar essa chance com todas as forças, destacou Wágner.

As duas formações testadas foram: Jefferson; Thiago Ennes, Rafael Ribeiro, Camutanga e Gabriel Araújo; Negretti, Hygor, Wallace Pernambucano e Fernandinho; Wágner Lauretti e Daniel Bueno. E a segunda, com Clebinho e Medina nos lugares de Fernandinho e Wágner Lauretti.

Prorrogada a promoção dos ingressos para Náutico x Itabaiana

Nessa terça-feira (9), foi divulgado pelo clube alvirrubro o início da venda e o preço promocional dos ingressos para a partida, que estariam disponíveis até a quinta-feira (11).

Com a procura da torcida para a decisão, a diretoria resolveu estender a promoção e o torcedor poderá adquirir os ingressos para o setor leste por R$10 e para o setor oeste por R$15 até a sexta-feira.

Segundo Luciano Leonidio, diretor de planejamento e gestão do Náutico, até às 18h desta quinta-feira, foram vendidos antecipadamente três mil ingressos.

No dia da partida, os ingressos custarão R$20 setor leste e R$30 o setor oeste. Para os sócios que pagaram anuidade ou irão pagar até a sexta-feira, terão ingresso cortesia. Basta ir à secretaria do clube e realizar o pagamento da anuidade.