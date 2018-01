Por vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, Náutico e Itabaiana duelam na Arena de Pernambuco

Depois do empate em 0 a 0 na útima segunda-feria (8), no estádio Etelvino Mendonça, Timbu e Tremendão da Serra duelam para decidir quem se classificará para a fase de grupos da Copa do Nordeste. O jogo de ida foi marcado por poucas emoções e muitos erros técnicos, mas ambas as equipes se mostram otimistas para protagonizar grande partida e conseguir além da vaga, a premiação de 500 mil reais para quem avançar.

Com o intuito de trazer o torcedor para o estádio e empurrar o time rumo à classificação, a diretoria alvirrubra veio trabalhando a semana inteira na divulgação do jogo. Com ingressos promocionais sendo vendidos por R$10 (setor leste) e R$15 (setor oeste), já foram adquiridos mais de três mil antecipadamente. A promoção será mantida até as 12h do sábado (13) do jogo, após isso, os valores voltam ao normal custando R$20 (setor leste) e R$30 (setor oeste).

A preparação do Náutico durante a semana foi focada na melhora do desempenho ofensivo

Uma das grandes dificuldades encontradas pelo Alvirrubro da Rosa e Silva no útimo jogo, além do condicionamento físico e o gramado alto, foi a criação de jogadas. A partida apagada do meia Wallace Pernambucano e dos atacantes Clebinho e Fernandinho, junto ao desentrosamento do time, fizeram com que a equipe fosse pouco produtiva quando teve oportunidade de buscar os gols.

A novidade no setor pode vir com a estreia do atacante Wagner Lauretti como titular no lugar de Clebinho, já que o técnico Roberto Fernandes veio testando essa composição durante os treinamentos. O jovem Wagner, de apenas 20 anos, foi contratado junto ao desconhecido 4 de Julho (PI) e almeja conquistar seu espaço no cenário nacional defedendo o Timbu. O jogador foi um dos destaques da última temporada pelo time piauiense, onde foi campeão da Copa Piaui sendo um dos artilheiros da competição.

"Estou feliz por estar aqui e agora cabe a mim agarrar com todas as forças essa chance. Se for começar o jogo contra o Itabaiana vou dar tudo de mim dentro de campo", destacou o jogador.

Quem também tem a possibilidade de vestir a camisa do Náutico pela primeira vez é o meia Medina. O jogador de 27 anos com passagens pelo Avaí, Chapecoense e Mirassol, veio contratado do Potros UAEM do México, onde fez 18 jogos e três gols.

(Foto: Divulgação/Náutico)

Também há a expectativa do zagueiro Cleidson Camutanga assumir a titularidade no lugar de Camacho, que saiu do útimo jogo com uma contusão no ligamento do tornozelo e não tem prazo para voltar a atuar. Camutanga já havia assumido a vaga quando entrou em campo na ocasião da lesão do companheiro de time. Quem também sentiu mas não preocupa é o volante Hygor e o armador Wallace Pernambucano, ambos devem iniciar a partida desse sábado (13) na Arena.

Em entrevista após o término da primeira partida, Roberto disse que nesse momento do clube a situação é de "mais transpiração do que inspiração". Os torcedores alvirrubros esperam que a inspiração aconteça e a classificação venha.

Pelo lado do time de Gilberto Pereira, se vê possibilidade de seguir na competição

O Ita, como é carinhosamente chamado o time sergipano, está otimista com a classificação. O Tricolor da Serra foi quem teve as melhores oportunidades no primeiro jogo da seletiva. O destaque do jogo, Salastiel deve estar presente também nesse segundo confronto.

O trabalho na semana do Tremendão não foi só dentro de campo. A diretoria anunciou a contratação de três jogadores, são eles: o meia Danielzinho (com passagens pelo São Caetano e Sport), o zagueiro Vitor Carvalho (revelado pelo Sport e com passagem pelo Santa Cruz), além do volante Alex Galo (que veio por empréstimo do Vitória-BA). Desses apenas o zagueiro está regularizado e já pode entrar em campo amanhã (13) contra o time pernambucano.

Sem grandes problemas e acreditando na melhora durante os treinametos, o Técnico Gilberto Pereira deve escalar o mesmo time da segunda-feira (8), com a possibilidade de Salastiel entrar de primeira, já que o jogador foi a principal peça ofensiva quando entrou no lugar de Léo Mineiro ainda no primeiro tempo.