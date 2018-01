Náutico e Itabaiana AO VIVO online pela Copa do Nordeste 2018

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Náutico x Itabaiana ao vivo na Arena de Pernambuco, valendo vaga para o Nordestão 2018. A transmissão começará na hora da partida, às 16h (horário de Recife), aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Com ingressos promocionais sendo vendidos por R$10 (setor leste) e R$15 (setor oeste), já foram adquiridos mais de três mil antecipadamente. A promoção será mantida até as 12h do sábado (13) do jogo, após isso, os valores voltam ao normal custando R$20 (setor leste) e R$30 (setor oeste).

O jogo de ida em Itabaiana:

Sem grandes problemas e acreditando na melhora durante os treinamentos, o Técnico Gilberto Pereira deve escalar o mesmo time da segunda-feira (8), com a possibilidade de Salastiel entrar de primeira, já que o jogador foi a principal peça ofensiva quando entrou no lugar de Léo Mineiro ainda no primeiro tempo.

Quem também tem a possibilidade de vestir a camisa do Náutico pela primeira vez é o meia Medina. O jogador de 27 anos com passagens pelo Avaí, Chapecoense e Mirassol, veio contratado do Potros UAEM do México, onde fez 18 jogos e três gols.

No Náutico, novidade no setor pode vir com a estreia do atacante Wagner Lauretti como titular no lugar de Clebinho, já que o técnico Roberto Fernandes veio testando essa composição durante os treinamentos.

Náutico precisará vencer o próximo jogo. Já o Itabaiana jogará por um empate com gols. Em caso de um novo 0 a 0, a vaga será decido nos pênaltis.

Timbu e Tremendão da Serra duelam para decidir quem se classificará para a fase de grupos da Copa do Nordeste.

Ambos treinadores seguem confiantes em suas equipes. O Náutico precisa vencer a partida, o placar mínimo de 1 a 0 garante a classificação para a equipe alvirrubra. Já o Itabaiana, empatando com gols, leva a vaga. Repetindo o resultado da última segunda-feira (8) de 0 a 0, o jogo vai para os pênaltis.