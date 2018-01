Após classificação, Alvirrubros retornam aos trabalhos com novidade no elenco

(Foto:Divulgação/Náutico)

No Náutico, o tempo de comemoração pela classificação para a Copa do Nordeste 2018 já acabou. Isso porque a equipe já tem compromissos pela frente, e não são poucos. Após o treino desta segunda-feira (15), Medina, o autor do pênalti decisivo, falou sobre a maratona de jogos que os alvirrubros têm pela frente.

"Uma semana bastante corrida e até atípica. Porque jogo na quarta, sexta e domingo, é muito em cima". A preocupação do Camisa 10 alvirrubro é muito válida. Depois da classificação no dia 13 contra o Itabaiana (SE), a equipe da Rosa e Silva joga contra o América (PE) no dia 17, pelo Campeonato Pernambucano, e no dia 19 frente o Altos (PI) pelo Nordestão. São três jogos em um intervalo de sete dias. O jogador também destacou o empenho do grupo em resgatar a imagem do Timbu.

"A gente se fechou. Precisamos nos unir pra resgatar a história do Náutico, que é um time de tradição que sempre esteve entre a segunda e a primeira divisão. É isso. Formar uma família, formar um grupo de bons jogadores, de bons seres humanos e conseguir sempre dar o melhor de cada um". Quando perguntado sobre o peso que a classificação do último sábado tirou das costas do elenco, o meia se mostrou otimista.

"A gente começou a partida com um peso muito grande. A gente sabia que não podia ficar fora dessa fase de grupos, sabíamos do peso dessa decisão e a torcida também estava esperando essa vitória com essa classificação. Acho que tudo vai melhorar, tudo vai fluir, e espero que agora com tranquilidade o Roberto possa trabalhar e ajustar o time do jeito que ele quer. A gente tem tudo pra evoluir e deixar do jeito que o Roberto gosta."

Quem chegou para ajudar, tanto no resgate quanto na maratona, foi Júnior Timbó

(Foto: Divulgação/Náutico)

O meia fez parte do time do início da temporada, mas deixou o clube para jogar no futebol da Indonésia. Após os negócios entre o atleta e o time do exterior terem dado errado, Timbó se reintegrou ao grupo e já participou das movimentações do treino de hoje no CT Wilson Campos. O jogador, de 27 anos, já é bem rodado. Só na útima temporada, atuou pelo Juventos (SP), Moto Clube (MA) e Mogi Mirim (SP).