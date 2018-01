Com empate, Roberto Fernandes ressalta insatisfação com resultado do Náutico

Foto: Divulgação/Náutico

Apesar de mais um empate, agora contra o Altos-PI na estreia da Copa do Nordeste, o técnico Roberto Fernandes confirmou a evolução da equipe, mas reforça sua insatisfação pelo terceiro empate seguido do Timbu na temporada. Se nos jogos anteriores o ataque passou em branco, desta vez foi diferente, com gols de Fernandinho e Wallace Pernambucano, o Náutico passou pelo goleiro Gideão. Foram dois gols de jogadas trabalhadas e que surtiram efeito, bastante diferente dos últimos jogos contra o Itabaiana.

“Tudo o que não fizemos nos dois primeiros jogos da temporada, na parte ofensiva, fizemos agora contra o Altos. Fazendo dois gols em bolas bem trabalhadas, como deve ser. Finalizamos o dobro da equipe piauiense. Mas deixamos a desejar numa arma importante em início de temporada, quando falta o entrosamento. Levamos gols de bolas paradas. Havia alertado sobre isso na preleção”, enfatizou.

“Após o escanteio, não demostramos ação e sofremos o gol de cabeça. Faltou um posicionamento correto. E, o lance que originou o escanteio foi prescindível. No segundo gol, a nossa barreira não pulou e Jefferson não se posicionou corretamente”, destacou.

O técnico alvirrubro declarou que após essas três partidas realizadas, já observa as mais relevantes falhas da sua equipe. Por isso, trabalhará para corrigi-las. Mas, não expressou quais seriam elas.

Roberto destacou que por haver a necessidade de vencer os jogos iniciais da temporada, está sendo colocada uma pressão exagerada nos atletas e que isso dificulta o rendimento deles em campo. “É difícil partir da estaca zero, iniciar a temporada com jogos seguidos e precisando da vitória. Se a gente não passa do Itabaiana, estaríamos fora da Copa do Nordeste. E por uma questão de peso, o time teria que ganhar do Altos em casa. Já que nosso elenco é jovem e montado a pouco tempo, isso nos atrapalha”, concluiu.

A equipe alvirrubra entrará em campo na próxima sexta-feira (19), agora no Campeonato Pernambucano atuando na Arena. O adversário da vez será o América.