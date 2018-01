Com time reserva, Náutico estreia no Campeonato Pernambucano 2018

Google Plus

Com apenas 49 horas após o jogo contra o Altos-PI pela Copa Nordeste, o Náutico voltará aos gramados para jogar pelo Pernambucano. O Timbu fará sua estreia no torneio, às 20h desta sexta-feira, contra o América. O técnico Roberto Fernandes mandar a campo uma equipe 100% modificada.

Os atletas que deverão ganhar uma chance muitos foram formados pelo próprio Náutico. A tendência é que pelo menos seis deles comecem como titulares, como o lateral-esquerdo Kelvyn, o volante William Gaúcho e o atacante Odilávio. Todos presentes nos treinos de pré-temporada da equipe.

O meia Júnior Timbó acertou o retorno ao Náutico há três dias e poderá estrear oficialmente pelo clube. O nome do atleta apareceu no Boletim Informativo Desportivo da CBF na noite desta quinta-feira (18) e ele está apto para a partida diante do América.

A provável escalação do Náutico: Sérgio; Jobson, Samuel, Otávio e Kevyn; Josa, William Gaúcho, Júnior Timbó e Clebinho; Wagner Lauretti e Odilávio.

Provável escalação do América/PE:

Felipe; Ricardo, Valter, Júlio e Wallace; Bia, Kadi, Tiago e Iran; Cachito e Billy.

Arbitragem: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE) apita o jogo, auxiliado por Ricardo Bezerra Chianca e Dhiêgo Cavalcanti Pereira (também de PE).