Com gol no último minuto, Náutico vence na estreia do Pernambucano

Após três empates consecutivos, o Náutico ganhou sua primeira partida do ano contra o América, por 3 a 2 na Arena de Pernambuco, válida pela 1ª rodada do Campeonato Pernambucano. Com um time considerado alternativo, apenas Jefferson, Fernandinho, Thiago Ennes e Camutanga permaneceram da equipe que entrou em campo contra o Altos-PI, na última quarta-feira (17), pela Copa do Nordeste.

O Timbu continua a maratona de jogos no próximo domingo (21), contra o Central, também pelo Estadual. O Nordestão terá uma pausa, retornando para os alvirrubros apenas no dia 7 de fevereiro, quando irão visitar o Botafogo-PB.

PRIMEIRO TEMPO

Apesar de apresentar um time quase todo reserva, o Náutico de Roberto Fernandes iniciou a partida de maneira diferente das passadas. Aparentando ter mais consciência em campo e enfrentando um time limitado, bastou alguns minutos para Fernandinho abrir o placar na Arena após um erro na saída de bola do América. Porém, aos poucos o time reserva mostrou sua fragilidade, atraindo a equipe adversária ao campo de ataque. Aos 32 minutos, o atacante Caxito aproveitou a falha da defesa alvirrubra e só fez empurrar de cabeça para o gol, empatando o jogo.

Parecendo como certo o empate no primeiro tempo, surgiu William Gaúcho, que começava a se tornar a estrela da partida. O prata da casa resolveu arriscar de muito longe, e contando com a sorte, a bola desviou na defesa e encobriu o goleiro Felipe, desempatando a partida.

SEGUNDO TEMPO

Diferente do segundo tempo em que esperava o América atacar, o Náutico voltou do intervalo controlando as ações do jogo e criando algumas oportunidades. Quando tudo parecia sob controle, o zagueiro Camutanga recebeu o segundo cartão amarelo, tornando a partida equilibrada novamente.

Com um a mais, não demorou para os visitantes criarem chances de perigo. Em chute de fora da área, o volante Bia pegou bem e a bola explodiu na trave. Alguns minutos depois, Calixto recebeu bom passe e de novo não deu chances para Jefferson, empatando mais uma vez.

Quando a partida se tornava um filme repetido do empate contra o Altos-PI, a estrela de William Gaúcho brilhou mais alto. Em cobrança de falta já nos acréscimos, o garoto bateu para o fundo das redes e arrancou a vitória para o Timbu, além da liderança na 1ª rodada da competição.