Náutico enfrenta Central visando retomar a liderança do Estadual

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 2ª RODADA DO CAMPEONATO PENAMBUCANO, SENDO DISPUTADA NO ESTÁDIO LUIZ LACERDA, EM CARUARU, PERNAMBUCO.

Com quatro jogos em pouco mais de uma semana, o Náutico continua a maratona de jogos na tarde deste domingo, quando visita o Central em Caruaru às 16h, pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano. O Timbu, que terminou lider na rodada passada, vai tentar a vitória para ultrapassar o Sport, que ganhou neste sábado e está um ponto a frente.

Além de voltar ao Lacerdão, estádio em que jogou algumas partidas da Série B do ano passado, o Alvirrubro também terá o retorno de alguns jogadores poupados na vitória de quinta-feira frente ao América. É o caso do volante Hygor, do lateral-esquerdo Gabriel Araújo, dos meias Wallace Pernambucano e Medina e do atacante Daniel Bueno.

Outros que devem ter a oportunidade de retornar à campo são Rafael Ribeiro, que irá substituir Camutanga suspenso, e Júnior Timbó. Segundo o técnico Roberto Fernandes, é o momento ideal para o meia ganhar ritmo de jogo.

"Um jogador que estava dentro do nosso planejamento na partida contra o América era o Júnior Timbó para ele começar a pegar ritmo de jogo. Mas como vou colocar um atleta sem jogar há quatro meses em uma partida onde estávamos com um jogador a menos? Talvez contra o Central essa oportunidade acabe acontecendo para o Timbó. Mas vamos analisar", ponderou o treinador alvirrubro.

Provável escalação do Central:Murilo; Dudu Gago, Vitão, Danilo Quipapá e Charles; Eduardo Erê, Douglas Carioca, Graxa e Júnior Lemos; Luizão e Leandro Costa. Técnico: Mauro Fernandes.

Provável escalação do Náutico: Jefferson; Thiago Ennes, Samuel, Rafael Ribeiro e Gabriel Araújo; Negretti, Hygor e Wallace Pernambucano; Medina, Daniel Bueno e Fernandinho. Técnico: Roberto Fernandes.