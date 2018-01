Jogo Náutico x Sport ao vivo online no Campeonato Pernambucano 2018 (0-0)

Boa noite para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje temos o primeiro clássico do Campeonato Pernambucano 2018, a ser disputada pela 3ª rodada entre Náutico x Sport ao vivo, na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata, nesta quarta-feira (24). Fique conosco e acompanhe o lance a lance da partida

"Geralmente são jogadas de bolas paradas, mas tento me posicionar bem e eu tenho conseguido em alguns jogos, tanto dentro da Arena quanto em outros estádios. Acho que a bola gosta de mim, porém treinamos muito, sejam bolas de escanteio ou faltas laterais. Como sou um dos mais altos, vou tentar a sorte na área", declarou

De resto, o treinador rubro-negro já tem a base mantida, ainda que haja a possibilidade de Gabriel ser acionado na vaga de Rogério. Certeza, porém, é o zagueiro Ronaldo Alves como parceiro de Durval na zaga. O defensor, inclusive, é o artilheiro da Arena de Pernambuco ao lado de Sassá, hoje no Cruzeiro

Na lateral-direita, Raul Prata iniciou transição física após entorse no pé. O jovem Felipe Rodrigues - que veio do Santos B, contudo, deve ser mantido no setor. Na cabeça de área, Anselmo retorna após ficar de fora com uma virose e é esperado para jogar ao lado de Pedro Castro

Por isso, a dupla de ataque com Rogério é incerta, já que Reinaldo Lenis é cotado para fazer a função, enquanto que Juninho corre por fora. Caso o colombiano atue mais adiantado, Thomás deve atuar junto a Marlone na armação

No lado do Sport, Nelsinho Baptista tem de promover novidades no time que vai iniciar jogando logo mais. O atacante André, com uma tendinite no joelho, saiu no intervalo contra o Afogados da Ingazeira e não ficou nem entre os relacionados, sendo substituído pelo jovem Juninho

Com possibilidade de ser mantido no time, o meio-campista Júnior Timbó mostra a motivação para jogar: "Acho que fiz boa estreia, até porque não tive o tempo ideal de fazer a pré-temporada com o restante dos atletas, por ter tido o começo de ano conturbado. Vim e pedi para jogar, mas dei meu melhor e passei quanto aguentava. Acho que fiz bom jogo, apesar de faltar um pouco de entrosamento", afirmou

Regularizado no BID, após assinar novo contrato, o zagueiro Breno Calixto fará sua estreia nesta temporada pela equipe, deixando Negretti na zaga. Seu parceiro vai ser Camutanga, que cumpriu suspensão e toma a vaga de Samuel

A única dúvida do comandante do Timbu para o jogo com os leoninos era o meia Júnior Timbó, por não ter ido bem ante a Patativa. Ter a confiança de Robert, pode fazê-lo continuar como titular e ao lado de Josa, Willian Gaúcho, Hygor e Wallace Pernambucano no meio-campo

Uma delas e a mais importante é o desfalque do atacante Fernandinho. O jogador sentiu dores no posterior da coxa esquerda e realizou exames de imagem, sendo assim baixa para o confronto diante do Leão

Visando se recuperar da derrota para o Central, que o tirou da liderança, o Náutico faz o primeiro clássico de 2018 contra o Sport. Para a partida, o técnico Roberto Fernandes tem novidades entre os titulares alvirrubros