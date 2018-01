Náutico e Sport fazem primeiro clássico de 2018 pelo Campeonato Pernambucano

Depois de ser derrotado pelo Central em Caruaru, o Náutico não teve muito tempo para se lamentar do resultado e receberá o Sport para o primeiro clássico da temporada. O jogo vai ser realizado nesta quarta-feira (24) à noite, às 22h30 (de Brasília), sendo válido pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano 2018, na Arena de Pernambuco.

O Timbu conquistou os primeiros três pontos na última sexta-feira (19) ao vencer o América na Arena, mas na última partida não foi efetivo e acabou vencido pela Patativa por 3 a 0. Ocupando a 4ª quarta posição, com três pontos, os alvirrubros focam apenas na vitória, pois os coloca novamente na liderança, a depender do resultado dos caruaruenses.

Já o Leão é vice-líder do campeonato com a mesma pontuação do time alvinegro, atrás somente no saldo de gols. O empate ante o Flamengo de Arcoverde na estreia e o triunfo sobre o Afogados renderam quatro pontos aos leoninos, que também podem assumir o topo da tabela do Estadual se vencerem o Clássico dos Clássicos.

Timbu terá força máxima em calendário cheio

Com quatro jogos em nove dias, o maior adversário do Timbu durante o começo de temporada é o calendário. O técnico Roberto Fernandes, que precisou improvisar a defesa na última partida, conta com volta de jogadores como Camutanga, retornando de suspensão, Thiago Ennes, Josa e Willian Gaúcho, poupados na rodada anterior. Eles se juntam ao zagueiro Breno, que foi regularizado e pode enfim fazer sua estreia na temporada.

Roberto Fernandes garante que, apesar de enfrentar o atual campeão e favorito ao título, sendo uma equipe que tem folha salarial 17 vezes a mais que o Náutico, os alvirrubros não vão entrar em campo pensando na derrota e buscarão a vitória jogando de igual para igual, visando ter o máximo de equilíbrio possível.

Técnico alvirrubro destaca foco da equipe para buscar vitória no clássico ante Leão (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"O Sport seguramente é favorito no Campeonato Pernambucano, mas é clássico e vai ser travado dentro de campo. Quando a gente entrar lá, ninguém quer saber da conta bancária de ninguém, pois aqui existem profissionais capacitados e temos que defender as cores. Favoritismo é deles, ninguém é mais menino, porém quando entra em campo são 11 contra 11 e que vença o melhor", declarou Roberto.

A bilheteria dos Aflitos vai funcionar das 9h às 12h, assim como todos os quiosques Arena Torcedor. Os ingressos custam R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira no setor leste inferior. Para oeste inferior e visitantes, que ficam no norte superior, os bilhetes estão no valor de R$ 25 para quem é estudante e R$50 aos demais.

Leão busca recuperar a liderança do torneio

Atual campeão pernambucano, o Sport abriu mão de disputar a Copa do Nordeste 2018 e ficou com um calendário mais folgado, tendo feito apenas três partidas até o momento, com duas vitórias e um empate, conquistado longe de casa. Na última rodada, o Leão contou com gols no segundo tempo e de dois atletas que iniciaram a partida no banco de reservas.

Ex-Náutico, Ronaldo Alves é o artilheiro da Arena de Pernambuco, que diz confessar ter ajuda da sorte, porém ressaltou a importância do seu posicionamento na área. Apesar de atuar na defesa, tem boa média de gols no estádio, dividindo a marca de goleador máximo junto a Sassá, que hoje atua no Cruzeiro.

Autor de um dos gols no fim de semana, Thomás pode ganhar vaga entre os 11 (Foto: Williams Aguiar/Sport)

"Geralmente são jogadas de bola parada, porém tento me posicionar bem e eu tenho conseguido em alguns jogos, tanto dentro da Arena de Pernambuco como em outros estádios. Acho que a bola gosta de mim, contudo treinamos muito, sejam bolas de escanteio ou faltas laterais e, como sou um dos mais altos, vou tentar a sorte na área", assegurou o camisa 3 leonino.

Os rubro-negros possui atualmente quatro atletas no DM, que sequer vão entrar em campo no clássico. O atacante André será poupado com tendinite no joelho, enquanto Rithely sentiu desconforto no tornozelo. Everton Felipe também sofreu lesão no joelho e Leandro Pereira segue em transição física, sendo todos vetados.