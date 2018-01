Roberto Fernandes exalta seus jogadores após vitória no Clássico: “Fizemos um jogo que planejamos”

Náutico/Divulgação

O técnico alvirrubro esclarece que o triunfo diante do Sport iniciou com a mudança na formação de sua equipe. Escalando quase o mesmo time nos dois ultimos jogos do estadual, com um intervalo muito curto de preparação contra América e Central, Roberto fez sete mexidas na equipe para o Clássico dos Clássicos, fortaleceu a defesa e pôs em campo um meia que auxiliasse na marcação.

"Obviamente seria impossível que os jogos contra América e Central, tivesse o mesmo rendimento no jogo de hoje. Nos submetemos a correr riscos. Por essa razão, parabenizo toda a entrega e dedicação dos jogadores e da nossa torcida. Que apesar da derrota para o Central, acreditou e veio até à Arena nos apoiar. O Náutico fez o jogo que planejamos, mas ainda acredito que o Sport continua sendo favorito no estadual. Porém, hoje, fomos mais competentes e estamos felizes com o resultado", explicou.

Com astúcia, o Timbu jogou um primeiro tempo magistral, mas segundo Roberto, no final do jogo a equipe acabou recuando mais que deveria. Esse foi um dos motivos das três alterações feitas pelo comandante, na pretenção de diminuir espaços para Marlone e Anselmo.

"Recuamos de maneira que não estava combinado. Nisso, a qualidade do adversário entra em jogo, que já tem dois gols à favor e não vai arriscar. Pedi uma marcação adiantada no meio campo, por isso, justifico a entrada do Hygor. Optei pela entrada de um meia e um ataque para diminuir a pressão na defesa e impossibilitar que o adversário subisse ao ataque com todos jogadores de linha", finalizou.