Aos 42 anos, Zé Roberto renova contrato com o Palmeiras

Zé Roberto jogará mais um ano pelo Verdão ( Foto:Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

O Palmeiras acertou a renovação de contrato de Zé Roberto nesta tarde de sexta-feira (09). O experiente jogador de 42 anos completará mais uma temporada pelo Verdão.

Zé Roberto disse ter grande motivação para continuar a carreira no Palmeiras em busca de mais títulos “Seguirei mais um ano porque sei que fiz a melhor escolha para a minha carreira. A última impressão é a que fica, então a melhor impressão da minha carreira está sendo essa. Sempre fui motivado por desafios, vou jogar mais um ano para ir em busca de mais conquistas.”

Zé Roberto está no Palmeiras desde 2015, até agora o jogador conquistou uma Copa do Brasil, onde foi o capitão da equipe, e neste ano ganhou o Campeonato Brasileiro, o primeiro em sua longa carreira."Minha motivação maior sempre foi o projeto. Os objetivos foram alcançados: no ano passado conseguimos o título da Copa do Brasil, e agora o do Brasileiro. Quando cheguei, falei que viria não para passar um tempo, mas para entrar na história desse clube, para ver minha foto estampada no vestiário. Isso foi concretizado e estou muito feliz.” Declarou

O Atleta está animado para a disputa da Copa Libertadores da América de 2017, a conquista da competição é o grande desejo do jogador" É um título que falta na minha carreira, que falta nesse período de mudanças no clube. Agora vou descansar bastante nas férias, o ano foi muito desgastante. Parecia que carregávamos nas costas o peso de 22 anos que o clube não conquistava esse título do Brasileiro. O ano que vem promete.”

Zé Roberto em 2 anos de Palmeiras fez 98 jogos e marcou 9 gols. Nesta temporada foram 47 jogos e dois gols. O veterano conquistou uma Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro em 2016.