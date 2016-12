Após fechar Brasileirão de maneira positiva, Jaílson exalta ano inesquecível

Há duas semanas, no dia 27, o Palmeiras sagrou-se eneacampeão brasileiro, depois de derrotar a Chapecoense por 1 a 0 no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Nesse domingo (11), com time bastante alterado, foi à Salvador enfrentar o Vitória, equipe que lutou para permanecer na elite do Brasileirão, e derrotou o time baiano por 2 a 1, de virada, no Barradão, com gols de Gabriel, Alecsandro para os campeões brasileiros, e Marinho para o Leão do Barradão.

A conquista do Brasileirão 2016 teve Jaílson como um dos destaques. O goleiro de 35 anos substituiu o ídolo Fernando Prass muito bem e o título representa além de tudo um sentimento especial no arqueiro, que só conseguiu ter uma sequência de jogos no Palmeiras nesta temporada. O camisa 49 da equipe palestrina, que estreou justamente contra o Vitória no 1º turno, falou um pouco sobre o ano.

“Eu comecei bem e, com a ajuda dos companheiros, terminamos também bem. O primeiro jogo foi 2 a 1 e esse também. Esse ano pra mim será inesquecível, vai ficar para a história”, disse Jaílson ao Sportv, depois da partida.

A equipe que terminou a competição com 80 pontos, nove a mais que o vice-líder Santos, terá novo comandante em 2017. Cuca, campeão com o Verdão, decidiu não continuar a frente do Palmeiras por questões pessoais, e será substituído por Eduardo Baptista, ex-treinador de Sport, Fluminense e mais recentemente Ponte Preta. O filho de Nelsinho encontrará um elenco bem formado, equilibrado e que deverá ser reforçado por contratações de Alexandre Mattos, que renovou seu contrato por mais duas temporadas nesta semana.

O volante Gabriel mostrou neste domingo que pode jogar pela lateral-direita e também comentou sobre o jogo e a grande temporada alviverde: “Nossa equipe fez um grande jogo, mostramos realmente o valor do elenco, de que sempre falamos. O elenco que veio era praticamente o grupo de apoio, que ajudou, que jogou um pouco menos neste ano. E mostrou futebol para ser até titular em outra equipe e honrar a camisa do Palmeiras”.