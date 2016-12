Google Plus

Palmeiras domina a Seleção VAVEL do Brasileirão Série A 2016

O Série A do Campeonato Brasileiro 2016 finalmente chegou ao seu fim. Campeão, o Palmeiras comemora o eneacampeonato e terá a companhia de Santos, Flamengo, Atlético-MG, Atlético-PR, Botafogo, Grêmio e Chapecoense na Copa Libertadores 2017. E como reza a tradição na VAVEL Brasil, nossa redação elegeu os Melhores do Brasileirão Série A 2016.

O Palmeiras foi o clube com maior número de indicados para nossa seleção. Também não é para menos. O nono título brasileiro conquistado com rodadas de antecedência gabaritou o clube para ter Jean, Mina, Moisés, Dudu, Tchê Tchê e Gabriel Jesus convocados para o nosso 11 inicial. Jair Ventura, do Botafogo, ganhou como técnico.

Destaque também para o vice-campeão Atlético-MG com a nomeação de Robinho para nosso ataque. O terceiro colocado Flamengo carrega duas indicações: o goleiro Alex Muralha e o lateral-esquerdo Jorge. Fechando a lista, completam o zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio, e o meia Vitor Bueno, do Santos.

Presente na Seleção VAVEL, o atacante Gabriel Jesus também ganhou nosso troféu de 'Craque do Brasileirão Série A'. Outra premiação individual foi conquistada por Tchê Tchê, também do Palmeiras, eleito como 'Revelação'. O gol de Camilo, meia do Botafogo, contra o Grêmio, foi escolhido como o mais bonito.

A Seleção VAVEL do Campeonato Brasileiro Série A 2016, montada pela nossa redação, está formada com: Alex Muralha; Jean, Yerry Mina, Pedro Geromel, Jorge; Moisés, Tchê Tchê, Dudu, Vitor Bueno; Robinho, Gabriel Jesus; Técnico: Jair Ventura. Craque: Gabriel Jesus; Revelação: Tchê Tchê.

A Seleção VAVEL da Galera do Campeonato Brasileiro Série A 2016, votada pelo público em eleição aberta, ficou assim: Vanderlei; Jean, Yerry Mina, Pedro Geromel, Zeca; Moisés, Tchê Tchê, Diego Souza, Gustavo Scarpa; Gabriel Jesus, Lucas Pratto; Técnico: Cuca; Craque: Gabriel Jesus; Revelação: Tchê Tchê.