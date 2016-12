Gabriel Jesus se despede do Palmeiras após ano inesquecível: "Vai ficar marcado na minha vida"

Foto: Ricardo Stuckert/CBF

O Campeonato Brasileiro de 2016 terminou no último domingo (11), mas o campeão já estava definido desde a penúltima rodada: o Palmeiras. Terminada a competição, chegou o momento de premiar os melhores jogadores e, claro, o principal destaque do torneio e das festas não poderia ser outro: Gabriel Jesus.

O atacante do Palmeiras viveu o ano dos sonhos. Foi campeão brasileiro, conquistou a medalha de ouro com o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, assumiu a camisa 9 da Seleção Brasileira com autoridade e já acertou a ida para a Europa, onde vai defender o Manchester City, da Inglaterra. Porém, Gabriel Jesus garante que não tem um momento preferido de 2016.

"Não dá para escolher. Todos são de tamanha felicidade, de sonho... Vou ser muito injusto se escolher um momento, porque todos foram inesquecíveis", afirmou.

Depois de ser eleito a revelação do Campeonato Brasileiro 2015 e ser campeão da Copa do Brasil no mesmo ano, Gabriel Jesus mostrou mais evolução em 2016, conquistou títulos importantes, se firmou na Seleção Brasileira e será eleito o Craque do Brasileirão. O atacante afirmou que não irá esquecer este ano.

"Foi um ano que nunca vou esquecer porque tive muitas felicidades, assim como algumas tristezas que acontecem, a gente não quer que acontece mas as vezes é de aprendizado. Esse ano vai ficar marcado na minha vida, na minha carreira e na minha história, nunca vou esquecer", disse.

Apesar das glórias com o Palmeiras, na Seleção Brasileira e pessoais, neste fim de ano todo o mundo sofreu com o acidente com a delegação da Chapecoense, que matou 71 pessoas e deixou seis feridos, incluindo jogadores e comissão técnica da equipe catarinense, e jornalistas.

"A gente fica triste, é lógico. Jamais vamos esquecer, não tem como. Só que agora tenho que descansar a cabeça, o corpo e principalmente a mente, porque daqui alguns dias estou viajando", revelou o atacante que está a caminho da Inglaterra onde irá defender o Manchester City.