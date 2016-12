Zé Roberto agradece Cuca pelo título: "Peça muito importante"

(Foto: Kin Saito/CBF)

Ocorreu na noite desta segunda-feira (12) a festa de encerramento do Campeonato Brasileiro 2016, na sede da CBF no Rio de Janeiro. O jogador do Palmeiras, Zé Roberto, que esteve no local, analisou a temporada e disse que deseja permanecer no clube no próximo ano.

"Tivemos uma performance muito boa no Campeonato Brasileiro. Acho que devemos dar continuidade aquilo que não terminou. Estou muito feliz pelo meu ano, muito feliz pelo título e espero continuar mais um ano no Palmeiras, até porque a gente tem bastante lenha ainda para queimar", disse.

Zé Roberto aproveitou para deixar uma mensagem de agradecimento ao técnico Cuca, que não irá treinar o time em 2017.

"Professor Cuca, primeiramente quero te parabenizar e agradecer por ter nos conduzido ao título brasileiro. Com certeza você foi uma peça de muita importância. O meu agradecimento pessoal vai por uma modificação que você fez no jogo contra o Santa Cruz, que me tirou da lateral e me colocou no meio de campo. Eu tive a felicidade de estar jogando no meio, posição que joguei praticamente em toda minha carreira", concluiu.