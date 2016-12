Ricardo Gareca revela interesse do Palmeiras no atacante Jefferson Farfán

Jogador defende a seleção do Peru desde 2003 (Foto: Getty Images)

O mercado de transferências do Palmeiras promete ser movimentado. Após a renovação diretor de futebol Alexandre Mattos, o clube já se movimenta nos bastidores para a montagem de seu elenco para 2017. O nome da vez é o peruano Jefferson Farfán, meia-atacante que se desligou recentemente do Al-Jazira. O interesse do Verdão no atleta foi revelado pelo técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, que em 2014 foi comandante do clube paulista.

“Pelo Jefferson, me ligaram do Palmeiras e da Argentina. É um desperdício não vê-lo em um clube”, afirmou o técnico argentino ao canal local N Deportes.

Farfán tem 32 anos e defende a seleção do Peru desde 2003. São 22 gols em 73 partidas. Nascido em Lima, o jogador começou a carreira profissional no Allianza Lima, passou pelo PSV Eindhoven e Schalke 04 antes de chegar ao Al-Jazira.

Sua passagem pela Europa foi marcada por alguns títulos. Na Holanda, conquistou o campeonato nacional quatro vezes e faturou uma copa. Na Alemanha, venceu uma copa e uma supercopa. Nos Emirados Árabes, no entanto, fez apenas nove partidas e marcou dois gols.

"Falei com o presidente e o treinador. Eu gostaria de vê-lo neste clube (Palmeiras), seria ideal para seu futebol. E eu disse isso a ele pessoalmente, mas se trata de uma questão entre ele e seu representante", disse.

Ricardo Gareca dirigiu o Palmeiras de maio a setembro de 2014. O retrospecto não foi favorável. Foram 13 jogos, foram quatro vitórias, um empate e oito derrotas.

Demais casos

Para o ano de 2017, o Palmeiras já tem encaminhada as contratações dos meio campistas Hyoran, da Chapecoense, Raphael Veiga, do Coritiba e do atacante Keno, do Santa Cruz. Além deles, o Verdão terá Eduardo Baptista como novo treinador, para substituir Cuca.

O Verdão também já renovou os contratos do goleiro Jailson por mais dois anos, do lateral esquerdo Zé Roberto e do centroavante Alecsandro, ambos por mais uma temporada. O volante Gabriel, que tem contrato até o final do ano tem boas chances de ficar. Já o contrato de empréstimo do lateral direito Fabiano se encerra no fim de ano e o jogador voltará ao Cruzeiro.