Palmeiras enfrenta Peñarol e Jorge Wilstermann no grupo 5 da  Libertadores

Google Plus

Foto: Divulgação/ Conmebol

A Conmebol sorteou nesta última quarta-feira (21) os grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América. O Palmeiras está no grupo 5 junto com Peñarol, Jorge Wilstermann e o ganhador do G4 ( Carabobo x Jr Barranquilla) (Atl. Tucuman x El Nacional)

Para completar a última vaga no grupo 5, Carabobo e Jr Barranquilla se enfrentam, o vencedor pega o ganhador do jogo entre Atl. Tucuman e El Nacional. O time que vencer as duas partidas estará classificada para a fase de grupos.

O diretor de futebol Alexandre Mattos em entrevista ao Sportv comentou sobre o grupo do Palmeiras "Sempre muito difícil jogar a Libertadores, vamos enfrentar escola Boliviana, Uruguaia, ano passado tivemos uma dificuldade contra o rival do Peñarol. O Palmeiras teve um aprendizado muito forte ano passado, vamos colocar isso em prática esse ano, vamos fazer a competição pensando em título."

Mattos ressaltou a manutenção do elenco do Palmeiras e admitiu a possibilidade de novas contratações "O principal é o conjunto da obra, o maior reforço nesse fim de ano é a manutenção do elenco, quando você ganha um título acontece uma assédio muito grande, pontualmente pode acontecer uma chegada ( de novos jogadores).O importante que o elenco é muito forte e tem o desejo de fazer uma grande Libertadores"

A fase de grupos começará a partir do dia 7 de março e terminará no dia 25 de maio. Os dois primeiros colocados de cada grupo classificam para as oitavas de final.