Presidente do Palmeiras, Galiotte confirma interesse no meia Alejandro Guerra

Maurício Galiotte admitiu interesse em ver Alejandro Guerra vestir a camisa do Palmeiras em 2017 (Foto: Ag Palmeiras/Divulgação)

Após anunciar um novo técnico e mais três reforços para a temporada 2017, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, segue sendo o grande protagonista do mercado de transferências. Alguns desses rumores, inclusive, foram citados pelo novo presidente do clube, Maurício Galiotte, que concedeu entrevista nesta segunda-feira (26) à Rádio Bandeirantes. O grande nome da vez é do meia venezuelano Alejandro Guerra, do Atlético Nacional. Galiotte falou de seu interesse em contar com o atleta na equipe de Palestra Itália, mas evitou qualquer alarde.

“É um grande jogador, foi eleito o melhor da Libertadores. É um camisa 10 diferente, gostaríamos muito que viesse jogar pelo Palmeiras, mas temos de aguardar. Não temos ainda nenhuma situação definida, senão a gente teria divulgado. Queremos agregar valor a esse time que já é muito bom. Queremos qualificar ainda mais o elenco. Não temos nenhum reforço definido além dos três divulgados”, declarou.

Em depoimento à Rádio Antena 2, da Colômbia, Victor Marulanda, gerente de futebol do Atlético Nacional, admitiu que a possibilidade de Guerra ser jogador do Palmeiras existe.

"Estamos esperando que a situação possa ser resolvida até amanhã (terça-feira, dia 27). Estamos muito contentes com ele, mas creio que, de acordo com as conversas, possivelmente suceda (a venda)", revelou.

Guerra tem 31 anos e sempre foi visto com bons olhos pelo novo presidente do Palmeiras, de acordo com informações apuradas pela reportagem da VAVEL Brasil, com pessoas de dentro do clube.

Artilheiro na mira?

O presidente do Verdão também falou sobre o provável interesse do Palmeiras no atacante Miguel Borja, também do time colombiano. Um dos destaques do clube de Medelín, o jogador ainda não recebeu proposta oficial da equipe paulista, segundo Marulanda, gerente de futebol do Atlético Nacional. Galiotte, inclusive, destacou a dificuldade em contar com o atleta para 2017.

“O Borja é uma revelação na posição e os valores não são pequenos. Temos de tomar muito cuidado e ter responsabilidade. O importante é fazer o que for melhor para o clube com responsabilidade. Jogadores desse porte como Borja e Guerra interessam ao Palmeiras sempre. Não vamos falar em nomes. Grande jogador interessa. Se tiver como, queremos. Disputar com a remuneração da Europa, porém, é quase impossível”, admitiu.

De reforços já garantidos para a próxima temporada, o Palmeiras anunciou os meias Raphael Veiga, do Coritiba; e Hyoran, da Chapecoense. Além do atacante Keno, que veio do Santa Cruz. Para o comando técnico, o Verdão acertou com Eduardo Baptista, que estava à frente da Ponte Preta no último Campeonato Brasileiro.