Palmeiras anuncia que não renovará contrato de volante Gabriel

Gabriel em um dos treinos do Verdão ( Foto: Cesar Greco/ Agência Palmeiras)

O volante Gabriel não integra mais o elenco do Palmeiras. O clube Alviverde emitiu nota na noite desta quinta-feira (05), informando o fim do vínculo do atleta com a equipe.

Em nota divulgada pelo departamento de comunicação do time paulista, o Verdão afirma que tinha um pré-acordo com o jogador, mas que a decisão de não renovar o contrato foi tomada em comum acordo.

"O Verdão agradece ao atleta pelos serviços prestados ao longo dos dois últimos anos e deseja sucesso na sequência da sua carreira", encerra a nota.

A imprensa já noticiava durante a semana que o rival Corinthians estava interessado no volante, posição que o Timão vem priorizando para montar seu elenco.

Passagem pelo Palmeiras

O jogador chegou ao Verdão em 2014, em empréstimo de dois anos após rescindir com o Botafogo e ser vinculado com o Monte Azul, time da série A2 do Campeonato Paulista.

Gabriel caiu nas graças da torcida e ganhou o apelido de "Pitbull" , mas a lesão no joelho esquerdo em 2015 o tirou do time até o início da temporada seguinte, em 2016.

Lutando contra a falta de ritmo e disputando vaga no meio de campo com Tchê Tchê, o jogador sofreu nova lesão, desta vez na coxa esquerda. Pela equipe Alviverde, Gabriel foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.