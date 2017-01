Palmeiras vence Villa Nova e avança de fase na Copinha

Verdão vence segunda e está invicto na Copinha (Foto: Ag.Palmeiras/Divulgação)

Em jogo disputado de cinco gols e válido pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras derrotou o Villa Nova-MG por 3 a 2 no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), na noite desta quinta-feira (05). O Verdão é líder do grupo 07 com seis pontos e com a vitória garantiu a classificação antecipada para a próxima fase do torneio. No outro jogo da chave, a Ferroviária derrotou o Paranoá por 2 a 0.

Na última rodada, o alviverde encara o time de Araraquara, no sábado (7), às 17h. Mais cedo, o Paranoá encara o Villa Nova, às 15h.

Sob os olhares no novo técnico do time principal, Eduardo Baptista, que marcou presença no estádio, o primeiro gol do Palmeiras saiu aos 12 minutos dos pés de Gabriel Barbosa. Após cruzamento de Juninho, Léo deixou passar para o centroavante abrir o placar da partida. O jogador voltou a marcar em seguida, aos 23 minutos. Após cobrança de falta de Alan, Gabriel subiu de cabeça e fez o segundo dele.

O momento seguinte da partida foi marcado por três gols em três minutos. O primeiro foi da reação do Villa Nova, aos 30 minutos. Após cruzamento de Sávio, Gabriel Cunha aproveitou a oportunidade e diminuiu o placar.

Léo Passos tentou conter a empolgação dos adversários diante do time da capital paulista com o tento marcado no minuto seguinte, após aproveitar sobra de Fernando. Mas, aos 32 minutos, João Lucas apareceu em lance de contra-ataque, passou por três defensores do Palmeiras e acertou um belo chute no canto esquerdo superior do gol.

O Verdão chegou a outras duas boas chances no segundo tempo, uma aos 12 minutos com chute na trave de Kauê, e aos 35 minutos com Matheus Lacovelli, que arriscou na entrada da área e acertou na trave direita.

O Resultado deixa o Palmeiras no primeiro lugar do grupo com seis pontos e duas vitórias, seguido pela Ferroviária com quatro pontos. Villa Nova é o terceiro com um ponto, enquanto o Paranoá é o lanterna sem nenhum ponto.