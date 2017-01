Ferroviária e Palmeiras ficam no empate, mas se classificam à segunda fase da Copa São Paulo

Ferroviária e Palmeiras fecharam, na tarde deste sábado (7), a rodada da fase de grupos da Chave 07 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara/SP. A equipe alviverde, que entrou em campo já classificada para a segunda fase, não teve moleza diante dos anfitriões, que ainda buscavam avançar na competição. No fim, a partida terminou empatada em 1 a 1, com gols de Rodolfo para os mandantes, enquanto Léo Santos marcou para o clube da capital paulista.

O resultado manteve o Palmeiras na liderança do grupo, com sete pontos. A equipe alviverde agora encara o Sport na segunda fase. Já a Ferroviária, que ficou em segundo lugar após somar cinco pontos, encara o Batatais-SP. Paranoá e Villa Nova-MG, que mediram forças também nesta tarde, estão eliminados. A equipe mineira venceu o duelo por 4 a 0 e encerrou a participação na Copinha conquistando quatro pontos. O time do Distrito Federal dá adeus sem pontuar.

Ferroviária domina primeiro tempo e abre placar com Rodolfo

O Palmeiras iniciou o primeiro tempo tomando as rédeas da partida, arriscando chutes de fora da área, sem direção. Isso nos cinco primeiros minutos do confronto. Após esse tempo, a Ferroviária dominou e criou a primeira chance clara de gol aos dez, em jogada ensaiada após cobrança de escanteio que quase surpreendeu o goleiro Daniel Fuzato. O arqueiro deu um leve tapa na bola pela linha de fundo.

Aos 17 minuntos, o grande momento do primeiro tempo: Rodolfo recebeu pela esquerda e mandou colocado, no canto de Daniel Fuzato, que nada pôde fazer, mesmo saltando em direção à bola. Mesmo tendo sofrido o gol, o Palmeiras manteve a calma e seguiu trocando passes, sem pressa. A Ferroviária seguia lutando e quase fez o segundo, aos 41, com Luiz Fernando, que saiu cara a cara com o goleiro alviverde, que fechou o ângulo do adversário.

O fim da primeira etapa foi emocionante. Aos 46 minutos, Bonani tocou para Alison, na entrada da área, que encheu o pé buscando o canto de Daniel Fuzato. A bola passou rente à trave. O Palmeiras também chegou ao gol. Léo Passos passou pelo goleiro Guilherme, mas acabou se atrapalhando na hora de finalizar. O atacante ainda tentou de calcanhar, mas a defesa adversária conseguiu se recuperar no lance.

Palmeiras retorna com postura agressiva e chega ao gol de empate

O Palmeiras já entrou em campo classificado, mas não significava que a equipe alviverde estava apenas "cumprindo tabela". O Porco começou pressionando e criou a primeira chance clara de gol da segunda etapa aos nove minutos, quando Juninho passou por três marcadores e bateu rasteiro, mas a bola desviou na defesa e saiu pela linha de fundo.

Na cobrança do escanteio, o grande momento do segundo tempo: em bola desviada na área após cobrança de escanteio, Léo Santos não desperdiçou e balançou o fundo do barbante do goleiro Guilherme. A virada alviverde quase veio cinco minutos depois, quando Kauê recebeu passe de Cadina, invadiu a área e bateu forte. A bola bateu na trave e no goleiro antes de sair.

A equipe alviverde tomou conta de boa parte da segunda etapa, recuando a Ferroviária. Mas, naquele instante, o empate era bom negócio para os dois times, que se classificaram à segunda fase da Copinha.