Palmeiras anuncia empréstimo do zagueiro Antônio Carlos junto à Ponte Preta por um ano

Antônio Carlos é o mais novo reforço alviverde (Foto: PontePress/FábioLeoni)

Buscando reforçar o elenco em busca de conquistar a tão sonhada Libertadores, o Palmeiras anunciou a chegada de mais um reforço: Antônio Carlos, que estava na Ponte Preta, é o mais novo contratado. Ele chega por empréstimo de um ano com opção de compra ao término do contrato.

O defensor chega para somar um setor que já é composto pelo colombiano Yerry Mina, Vitor Hugo, Edu Dracena e Thiago Martins. Contudo, Vitor Hugo tem recebido sondagens de clubes da Europa e pode deixar a equipe palestrina.

O zagueiro teria uma renovação com a equipe Pontepretana encaminhada e era dada como certa dentro do clube, porém, ao surgir interesse do time paulistano, a situação mudou e viu a proposta do alviverde como mais vantajosa, assim, acertando com o Verdão.

O beque, de 23 anos, iniciou sua carreira no Audax Rio, entretanto, ganhou destaque atuando pelo Corinthians, na Copinha. Ele formava dupla de zaga com, o hoje no PSG, Marquinhos.

Algumas estatísticas de Antônio Carlos no Campeonato Brasileiro 2016:

14 jogos ,1 gol, 2 finalizações certas e seis erradas, 32 passes certos e 8 errados, 15 lançamentos certos e 33 errados, 6 desarmes, 135 rebatidas e 3 perdas de posse.

Além dele, o Palmeiras também já contratou os meias Raphael Veiga, do Coritiba; Hyoran, da Chapecoense; Michel Bastos, do São Paulo; e Alejandro Guerra, do Atlético Nacional; o volante Felipe Melo, da Inter de Milão; e o atacante Keno, que veio do Santa Cruz.

O elenco alviverde que, inclusive, se reapresentou nesta terça-feira (10). Além de um trabalho de dois turnos na Academia de Futebol, o Verdão apresentou Keno, que usará a camisa 27, que pertencia ao volante Matheus Sales, que foi para o Bahia. Nesta quarta-feira (11), será a vez de Raphael Veiga ser apresentado.