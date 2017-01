Palmeiras adquire Fabiano junto ao Cruzeiro e anuncia troca de Robinho por Willian

Com indefinição no negócio, Fabiano se reapresentou normalmente ao Cruzeiro no início da semana (Foto: Washington Alves/Light Press)

O Palmeiras acertou, na noite desta quarta-feira (11), a aquisição do lateral-direito Fabiano, que fez parte do elenco campeão Brasileiro. O clube alviverde acertou a compra dos 40% dos direitos econômicos que pertenciam ao Cruzeiro e ainda devolveu o lateral-esquerdo Fabrício para a Raposa.

Os dirigentes paulistas ainda negociaram com o clube mineiro a troca do meio-campo Robinho pelo atacante Willian até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas. As conversas do Verdão com o Cruzeiro por Willian “Bigode”, apelido que ganhou durante sua passagem por Minas Gerais, começou ainda no fim do ano passado. Em toda sua estadia pela Toca da Raposa, o atacante fez 38 gols e 24 assistências em 177 jogos, de 2013 a 2016.

Willian coleciona três títulos do Campeonato Brasileiro no currículo: duas pelo Cruzeiro e uma pelo Corinthians (Foto: Pedro Vilela/Getty Images)

Passagem pelo rival e tricampeão brasileiro

Como muitos outros atletas, Willian é mais um que vestirá as camisas de Palmeiras e Corinthians na carreira. O jogador atuou no alvinegro entre 2011 e 2012 e conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro de 2011 e a Libertadores da América, do ano seguinte. O atacante chegou, inclusive, a marcar um gol contra seu novo clube vestindo as cores do time do Parque São Jorge. O tento foi na semifinal do Campeonato Paulista de 2011, quando o Corinthians levou a melhor nos pênaltis após um empate por 1 a 1 no tempo normal – Willian marcou o gol de empate.

Além do Timão, o atleta passou por Guarani, Atlético-PR, Toledo-PR, Vila Nova-GO, Figueirense e Metalist-UCR, antes de chegar ao Cruzeiro.

Pelo time azul de Belo Horizonte, faturou mais dois Campeonatos Brasileiros, em 2013 e 2014, além de um Campeonato Mineiro.

Situações no mercado

Willian é o oitavo reforço do Palmeiras para a temporada. Já foram anunciados o zagueiro Antônio Carlos, por empréstimo de um ano vindo da Ponte Preta; o volante Felipe Melo, da Inter de Milão; os meias Michel Bastos, Alejandro Guerra, Hyoran e Raphael Veiga, vindos do São Paulo, Atlético Nacional, Chapecoense e Coritiba, respectivamente; e o atacante Keno, que estava no Santa Cruz.

Já o Cruzeiro contratou o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Botafogo; o zagueiro equatoriano Luis Caicedo, do Independiente Del Valle; o volante Hudson, que chegou do São Paulo em uma troca envolvendo o atacante Neílton; e o meia Thiago Neves, do Al Jazira.