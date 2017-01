Borja revela interesse em jogar no Palmeiras, mas nega proposta

Borja foi um dos destaques do Atlético Nacional no ano de 2016 (Foto: MiguelSchincariol/AFP/Getty Images)

A novela envolvendo um possível interesse do Palmeiras no atacante Miguel Borja, do Atlético Nacional, ganhou mais um capítulo e deve se estender por mais um período. Nesta quarta-feira, em entrevista ao canal de TV fechada, Fox Sports, o atleta admitiu o interesse em atuar pelo Verdão, mas negou que tenha recebido qualquer proposta de clubes brasileiros para deixar a equipe de Medellín.

"Até o momento eu estou aqui, não chegou nada de concreto. Se chegar algo, seja do Palmeiras ou de outro clube da Europa eu penso que devo esperar para tomar a melhor decisão. Se chegar uma proposta tem que ser muito boa ao Nacional. Eles pedem uma cifra, e depende ao Palmeiras chegar nela”, disse.

Outro assunto comentado pelo atacante, que pode servir como uma motivação extra para o jogador defender as cores do Palmeiras em 2017, foi a vinda do meia Alejandro Guerra, seu ex-companheiro de Atlético Nacional.

"Guerra é um grande jogador e seria muito bom ir e jogar ao lado dele. Aqui ele me ajudou muito. Muitas vezes ele me deixou na cara do gol para eu poder marcar. Eu penso que seria muito bom estar ao lado dele".

Palmeiras nega negociação

Na última semana, o diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos, tratou a negociação do Palmeiras com Miguel Borja como “impossível”, devido ao alto valor pedido pelo clube colombiano. De acordo com a imprensa, a quantia necessária para levar o jogador teria de ser em torno de R$ 60 milhões.

“No Brasil, é impossível chegar nos valores que estão sendo falados. O Palmeiras nunca negociou com o Atlético-MG ou Atlético Nacional”, disse.

Mattos admitiu ter feito uma consulta pelo jogador com o presidente do Atlético Nacional, mas considerou os valores exorbitantes e deu as negociações por encerradas. Além disso, afirmou satisfação do Palmeiras com os seus atacantes atuais: Barrios, Alecsandro e Willian.

“Não se fala mais em contratação. Nesse momento, o Palmeiras encerra o seu ciclo no mercado”, disse, na ocasião.